Жителю Запорожья объявили подозрение за нападение на военного: подробности

Пострадавшим оказался бывший военный 58 лет.
В октябре прошлого года в Александровском районе Запорожья местный житель во время конфликта нанес многочисленные травмы бывшему военному. А именно 12 октября 47-летний житель Кушугума вступил в словесный конфликт с гражданином, которого он не знал раньше, потому что тот мешал движению его автомобиля.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Полицейские в рамках открытого уголовного производства опросили свидетелей и установили картину происшествия.
"Водитель вышел из автомобиля и ударом в голову сбил мужчину с ног, после чего несколько раз ударил и покинул место происшествия", – говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован.
Полицейские сообщили о подозрении фигуранту, в настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, в Запорожье пенсионер во время конфликта нанес своей знакомой десятки ударов по разным частям тела, от чего женщина скончалась. Преступление произошло еще в 2022 году, однако злоумышленника судили только сейчас.
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