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"Житие святых крадунов": Сеть отреагировала на "религиозную" картину из кабинета Микитася (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
882
Время на прочтение
2 мин
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"Житие святых крадунов": Сеть отреагировала на "религиозную" картину из кабинета Микитася (фото)

Максим Никитась / Фото: УНІАН

В Сети появились фото картины из офиса экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася.

Украинский блоггер Денис Казанский показал фотографии "религиозной" картины из кабинета скандального застройщика Максима Микитася, возглавлявшего государственную строительную компанию в 2010-2016 годах.

Фото блоггер опубликовал в своем Telegram-канале.

На полотне Микитась предстает в кругу известных украинских чиновников, одетых в римские туники.

Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / © фото: Денис Казанский
Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский
Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / © фото: Денис Казанский
Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский
Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / © фото: Денис Казанский
Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский

На картине с религиозным сюжетом, кроме Максима Микитася, можно узнать лицо мэра Киева Виталия Кличко.

Рядом с чиновниками изображены "мастера", закладывающие фундамент нового храма. Выше изображены две церкви с золотыми куполами на фоне многоэтажек.

Внизу полотно подписано "С нами Бог", а сверху изображены инициалы "УБ" ("Укрбуд").

Такой "шедевр" живописи привлек внимание украинцев, свои мысли они выразили в соцсети.

Комментарии в Сети о картине Максима Никитася / ©
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася / ©
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася / ©
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася / ©
Комментарии в Сети о картине Максима Никитася

Напомним, Максим Микитась был задержан в октябре 2022 года по заявлению мэра Днепра Бориса Филатова. Он утверждал, что экс-нардеп-застройщик предлагал ему 22 миллиона евро за участие определенных компаний в строительстве метро в Днепре.

Подозреваемый также обвиняется в других делах. Его, в частности , подозревают в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Министерства обороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля, а также в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд".

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Дата публикации
Просмотры
882
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