"Житие святых крадунов": Сеть отреагировала на "религиозную" картину из кабинета Микитася (фото)

В Сети появились фото картины из офиса экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася.

Украинский блоггер Денис Казанский показал фотографии "религиозной" картины из кабинета скандального застройщика Максима Микитася, возглавлявшего государственную строительную компанию в 2010-2016 годах.

Фото блоггер опубликовал в своем Telegram-канале.

На полотне Микитась предстает в кругу известных украинских чиновников, одетых в римские туники.

Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский

Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский

Картина в кабинете экснардепа Максима Никита / Фото: фото: Денис Казанский

На картине с религиозным сюжетом, кроме Максима Микитася, можно узнать лицо мэра Киева Виталия Кличко.

Рядом с чиновниками изображены "мастера", закладывающие фундамент нового храма. Выше изображены две церкви с золотыми куполами на фоне многоэтажек.

Внизу полотно подписано "С нами Бог", а сверху изображены инициалы "УБ" ("Укрбуд").

Такой "шедевр" живописи привлек внимание украинцев, свои мысли они выразили в соцсети.

Комментарии в Сети о картине Максима Никитася

Комментарии в Сети о картине Максима Никитася

Комментарии в Сети о картине Максима Никитася

Комментарии в Сети о картине Максима Никитася

Картина из офиса руководителя "Укрстроя" Максима Никитася. Слева на право подельники – Березенко, Микиатсь, Кличко, Столар. Больные ублюдки… pic.twitter.com/RT6wUSK6hA — Симороз Олег Александрович (@SymorozOfficial) November 4, 2023

Картина из офиса Никита.



Раньше думал, что такое любят только маразматики типа Пшонки, но оказалось, что это общее отклонение всех коррумпированных жлобов . — Денис Казанский (@den_kazansky) November 4, 2023

На фото — картина из офиса экснардепа и застройщика Максима Никита.



Никита является фигурантом нескольких коррупционных дел и получил ряд подозрений, последнее из них — за хищение 307 млн грн Минобороны. Экснардеп отмывал деньги на строительстве защищенных складов для хранения ракет… pic.twitter.com/HPzPr3ik5g — ГРУНТ (@grntmedia) November 4, 2023

Это воплощение больного воображения – картина из офиса подсудимого руководителя «Укрстроя» Никитася



Пшонка и Медведчук заценили бы. pic.twitter.com/xkGlsHiwo5 — Слава Украине! (@demo131976) November 4, 2023

Картина из офиса Никитася (руководитель "Укрстроя")



Доза китча и кринжа в организме достигла критического уровня) Помогите) pic.twitter.com/FY24 — МТЗ Рагнарка (@garryshoww) November 4, 2023

Картина из офиса Никитася, как это теперь увидеть??? pic.twitter.com/9BLpRdnINL — Taras Mishchenko (@tarasmi) November 4, 2023

Напомним, Максим Микитась был задержан в октябре 2022 года по заявлению мэра Днепра Бориса Филатова. Он утверждал, что экс-нардеп-застройщик предлагал ему 22 миллиона евро за участие определенных компаний в строительстве метро в Днепре.

Подозреваемый также обвиняется в других делах. Его, в частности , подозревают в хищении имущества Нацгвардии, отмывании средств Министерства обороны, похищении человека, попытке убийства свидетеля, а также в масштабных коррупционных соглашениях, связанных с компанией "Укрбуд".

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