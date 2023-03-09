Житомир атаковали вражеские беспилотники: нет света и воды в большинстве домов

Школы и садики заработают после отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 9 марта российские войска атаковали беспилотниками Shahed Житомир. В городе пока нет воды. Также нет света в большинстве домов.
Об этом сообщили в горсовете.
"Подключаем генераторы. Ориентировочно через два-три часа понемногу начнется подача в дома. Электротранспорт пока на маршруты в полном составе не выходит", — говорится в сообщении.
Отмечается, что школы и садики будут работать после отбоя воздушной тревоги. Впрочем, горячее питание будет отсутствовать из-за перебоев с электроэнергией.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, ситуация сложная. Предварительно, никто из людей не пострадал.
"Нет мощности выводить электротранспорт. Многое будет ограничений по электроэнергии", — предупредил мэр.
Напомним, ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась около 7 часов. В Киеве прогремели взрывы. Ракета попала в объект инфраструктуры.
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