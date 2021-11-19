Житомир будет потреблять газа на 10% меньше: в городе открыли новейшую теплоэлектростанцию

Житомир будет потреблять газа на 10% меньше: в городе открыли новейшую теплоэлектростанцию

Деньги на строительство ТЭС выделило правительство Швейцарии.

Житомир будет потреблять газа на 10% меньше. Здесь открыли новейшую теплоэлектростанцию, которая будет отапливать целый микрорайон, а еще будет производить электроэнергию.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 ноября.

Отмечается, что котельная будет работать на деревянных щепках, а работу оборудования будут контролировать диспетчеры в Италии. Чиновники говорят — новое оборудование уменьшит использование газа по городу на 10%, а также сократятся вредные выбросы.

Электроэнергию, производимую на ТЭС, коммунальщики будут использовать для работы соседних котельных. Деньги на строительство станции выделило правительство Швейцарии. В ближайшие год-два в Житомире планируют построить еще четыре таких ТЭС и уменьшить потребление газа на 70%.