Житомир может надолго остаться без света после российской атаки: что известно

Отключение света в Житомире. / © ТСН.ua

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Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.

Об этом сообщил Житомирский городской совет.

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Какие услуги будут доступны в Пунктах несокрушимости

Отмечается, что в случае задержки с восстановлением света местные власти откроют специально обустроенные локации, где жители общины смогут получить базовую помощь и связь.

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«В случае если до утра электроснабжение не будет возобновлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской общине будут развернуты пункты несокрушимости», — отметили в Житомирском городском совете.

В этих центрах жители Житомира смогут согреться, зарядить мобильные телефоны и другие устройства, а также воспользоваться интернетом.

Узнать адреса ближайших Пунктов несокрушимости и проверить их работу горожане могут с помощью нескольких ресурсов:

на официальном вебсайте Житомирского городского совета;

на интерактивной карте в приложении «Действие».

Відключення світла в Житомирі / © соцмережі

Россия атакует энергетику Украины — последние новости

Напомним, российский обстрел 3 ноября стал одной из самых масштабных атак на украинскую энергетику. Из-за значительных разрушений объектов в Киеве и ряде других регионов пришлось применить аварийные отключения света.

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Кроме этого, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

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