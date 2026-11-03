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Житомир может надолго остаться без света после российской атаки: что известно
В Житомире готовят Пункты несокрушимости после атаки на энергообъекты.
Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.
Об этом сообщил Житомирский городской совет.
Какие услуги будут доступны в Пунктах несокрушимости
Отмечается, что в случае задержки с восстановлением света местные власти откроют специально обустроенные локации, где жители общины смогут получить базовую помощь и связь.
«В случае если до утра электроснабжение не будет возобновлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской общине будут развернуты пункты несокрушимости», — отметили в Житомирском городском совете.
В этих центрах жители Житомира смогут согреться, зарядить мобильные телефоны и другие устройства, а также воспользоваться интернетом.
Узнать адреса ближайших Пунктов несокрушимости и проверить их работу горожане могут с помощью нескольких ресурсов:
на официальном вебсайте Житомирского городского совета;
на интерактивной карте в приложении «Действие».
Россия атакует энергетику Украины — последние новости
Напомним, российский обстрел 3 ноября стал одной из самых масштабных атак на украинскую энергетику. Из-за значительных разрушений объектов в Киеве и ряде других регионов пришлось применить аварийные отключения света.
Кроме этого, из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света. Также в городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.