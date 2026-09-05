Житомир окутал густой дым: российский "Шахед" мог попасть в здание "Новой почты"

Дым от пожара в Житомире / © из соцсетей

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В субботу, 5 сентября, российская армия нанесла удар по Житомиру. После атаки над городом поднялся густой дым, возможно, был нанесен удар по объектам «Новой почты».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи социальных сетей.

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«По предварительным данным, враг атаковал „Новую почту“ в Житомире: на месте разразился масштабный пожар», — говорится в одном из местных Telegram-каналов.

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Другие очевидцы также сообщали о густом дыме, который был виден в разных районах города.

«В Житомире поднялся густой дым: по предварительным данным, произошёл взрыв на „Новой почте“, — отмечает автор одного из сообщений.

Жителей Житомира призвали оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

«В городе виден густой дым. Закрывайте окна!» — пишут в соцсетях.

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Перед атакой в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских беспилотников, в частности реактивных «Шахедов».

В то же время на момент публикации точные последствия атаки, масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших официально не подтверждены.

Напомним, ранее в Житомире во время очередной атаки РФбыло повреждено здание областного управления полиции — оккупанты применили ракеты-дроны «Бандероль».

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