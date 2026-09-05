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- Украина
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Житомир окутал густой дым: российский "Шахед" мог попасть в здание "Новой почты"
Перед атакой в Житомирской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских беспилотников.
В субботу, 5 сентября, российская армия нанесла удар по Житомиру. После атаки над городом поднялся густой дым, возможно, был нанесен удар по объектам «Новой почты».
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи социальных сетей.
«По предварительным данным, враг атаковал „Новую почту“ в Житомире: на месте разразился масштабный пожар», — говорится в одном из местных Telegram-каналов.
Другие очевидцы также сообщали о густом дыме, который был виден в разных районах города.
«В Житомире поднялся густой дым: по предварительным данным, произошёл взрыв на „Новой почте“, — отмечает автор одного из сообщений.
Жителей Житомира призвали оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.
«В городе виден густой дым. Закрывайте окна!» — пишут в соцсетях.
Перед атакой в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских беспилотников, в частности реактивных «Шахедов».
В то же время на момент публикации точные последствия атаки, масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших официально не подтверждены.
Напомним, ранее в Житомире во время очередной атаки РФбыло повреждено здание областного управления полиции — оккупанты применили ракеты-дроны «Бандероль».