ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2165
Время на прочтение
1 мин

Житомир окутал густой дым: российский "Шахед" мог попасть в здание "Новой почты"

Перед атакой в Житомирской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дым от пожара в Житомире

Дым от пожара в Житомире / © из соцсетей

В субботу, 5 сентября, российская армия нанесла удар по Житомиру. После атаки над городом поднялся густой дым, возможно, был нанесен удар по объектам «Новой почты».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи социальных сетей.

«По предварительным данным, враг атаковал „Новую почту“ в Житомире: на месте разразился масштабный пожар», — говорится в одном из местных Telegram-каналов.

Другие очевидцы также сообщали о густом дыме, который был виден в разных районах города.

«В Житомире поднялся густой дым: по предварительным данным, произошёл взрыв на „Новой почте“, — отмечает автор одного из сообщений.

Жителей Житомира призвали оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

«В городе виден густой дым. Закрывайте окна!» — пишут в соцсетях.

Перед атакой в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских беспилотников, в частности реактивных «Шахедов».

В то же время на момент публикации точные последствия атаки, масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших официально не подтверждены.

Напомним, ранее в Житомире во время очередной атаки РФбыло повреждено здание областного управления полиции — оккупанты применили ракеты-дроны «Бандероль».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie