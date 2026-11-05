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Житомир переходит на энергетический режим выживания: что изменится для горожан
Житомир погружается в режим экономии электричества — в городе останавливают электротранспорт и выключают подсветку.
Житомир переходит в режим энергетической экономии
Об этом сообщил Житомирский городской совет.
Местные власти призывают к экономному потреблению электроэнергии. Поэтому в городе:
Электротранспорт будет временно не работать. На городских маршрутах будут курсировать дополнительные коммунальные автобусы.
Уличное освещение будет работать в экономном режиме.
Жителей города просят максимально ограничить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.
Представителей бизнесменов просят выключить декоративное и рекламное освещение, подсветки фасадов, рекламные вывески и электронные экраны.
Вниманию водителей и пешеходов в Житомире
В связи с отключениями светофоры могут работать не полностью или быть выключенными.
Поэтому городской совет просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, отдавать предпочтение пешеходам и выполнять требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.