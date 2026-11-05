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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1 мин

Житомир переходит на энергетический режим выживания: что изменится для горожан

Житомир погружается в режим экономии электричества — в городе останавливают электротранспорт и выключают подсветку.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Без троллейбусов и с приглушенным светом: Житомир вводит энергетическую экономию

Без троллейбусов и с приглушенным светом: Житомир вводит энергетическую экономию

Житомир переходит в режим энергетической экономии

Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Местные власти призывают к экономному потреблению электроэнергии. Поэтому в городе:

  • Электротранспорт будет временно не работать. На городских маршрутах будут курсировать дополнительные коммунальные автобусы.

  • Уличное освещение будет работать в экономном режиме.

  • Жителей города просят максимально ограничить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

  • Представителей бизнесменов просят выключить декоративное и рекламное освещение, подсветки фасадов, рекламные вывески и электронные экраны.

Вниманию водителей и пешеходов в Житомире

В связи с отключениями светофоры могут работать не полностью или быть выключенными.

Поэтому городской совет просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, отдавать предпочтение пешеходам и выполнять требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по энергообъектам Житомира, потому света может не быть долго.

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