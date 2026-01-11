- Дата публикации
Житомирская аномалия: почему в городе гораздо меньше отключений электроэнергии
В Житомире гораздо реже выключают электроэнергию, чем в среднем по Украине. Игорь Луценко объяснил, как городу удалось этого добиться благодаря собственной генерации и инвестициям в энергоэффективность.
В Житомире количество отключений электроэнергии существенно меньше, чем в среднем по Украине.
На это обратил внимание политик и военнослужащий Игорь Луценко.
По его словам, разница настолько ощутима, что опыт города следует изучать и применять на национальном уровне. Ключевая причина – создание собственной распределенной генерации и системная работа по энергоэффективности.
Собственная генерация электроэнергии
В годы полномасштабной войны в Житомире был реализован ряд энергетических проектов:
Газовые когенерационные установки. При поддержке USAID в городе установили несколько установок, одновременно производящих электрическую и тепловую энергию для ТЭЦ и котельных. Пока они обеспечивают около 1,7 МВт электроэнергии, после запуска третьей установки мощность вырастет до 2,8 МВт. В перспективе – установка шести таких объектов.
ТЭЦ на биомассе. За кредит ЕБРР в Житомире построили теплоэлектроцентраль на древесной щепе, производящей около 1,1 МВт электроэнергии. Также запланировано строительство еще одной ТЭЦ мощностью около 2 МВт электроэнергии и 10 МВт тепла.
Солнечная генерация. У главной канализационной насосной станции установлено 800 солнечных панелей общей мощностью около 0,4 МВт, работающих по схеме подмешивания в сеть. Солнечные панели имеют отдельные больницы и социальные учреждения, что уменьшает их зависимость от централизованного электроснабжения.
Мусороперерабатывающий завод. Предприятие производит RDF-топливо – переработанный мусор с высокой калорийностью выше, чем у древесной щепы, что может использоваться как энергоресурс.
Энергоэффективность как второй фактор
Кроме генерации, город существенно уменьшил потребление электроэнергии благодаря инвестициям в модернизацию:
Освещение. В Житомире заменили более 18 тысяч ламп на светодиодные, что позволило сократить потребление электроэнергии в сети наружного освещения примерно на 50%.
Водоканал. За кредит Всемирного банка были заменены аварийные трубы, что уменьшило утечки воды и нагрузку на насосное оборудование. В результате потребление электроэнергии водоканалом снизилось примерно на 27%.
Опыт, который следует масштабировать
Игорь Луценко отмечает, что Житомир не один из самых богатых городов Украины, однако демонстрирует эффективный подход к защите критической инфраструктуры от последствий российских атак.
По его словам, ключевым фактором является активная работа с международными партнерами, предоставляющими гранты, льготные кредиты и беспроцентные ссуды. В то же время, он призывает не чрезмерно политизировать тему, отмечая, что на наличие электроэнергии влияет много факторов.
Впрочем, опыт Житомира, по его мнению, точно заслуживает подробного изучения и применения в других областях.
