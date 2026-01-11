Житомирская аномалия: почему в городе гораздо меньше отключений электроэнергии

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Реклама

В Житомире количество отключений электроэнергии существенно меньше, чем в среднем по Украине.

На это обратил внимание политик и военнослужащий Игорь Луценко.

По его словам, разница настолько ощутима, что опыт города следует изучать и применять на национальном уровне. Ключевая причина – создание собственной распределенной генерации и системная работа по энергоэффективности.

Реклама

Собственная генерация электроэнергии

В годы полномасштабной войны в Житомире был реализован ряд энергетических проектов:

Газовые когенерационные установки . При поддержке USAID в городе установили несколько установок, одновременно производящих электрическую и тепловую энергию для ТЭЦ и котельных. Пока они обеспечивают около 1,7 МВт электроэнергии, после запуска третьей установки мощность вырастет до 2,8 МВт. В перспективе – установка шести таких объектов.

ТЭЦ на биомассе. За кредит ЕБРР в Житомире построили теплоэлектроцентраль на древесной щепе, производящей около 1,1 МВт электроэнергии. Также запланировано строительство еще одной ТЭЦ мощностью около 2 МВт электроэнергии и 10 МВт тепла.

Солнечная генерация. У главной канализационной насосной станции установлено 800 солнечных панелей общей мощностью около 0,4 МВт, работающих по схеме подмешивания в сеть. Солнечные панели имеют отдельные больницы и социальные учреждения, что уменьшает их зависимость от централизованного электроснабжения.

Мусороперерабатывающий завод. Предприятие производит RDF-топливо – переработанный мусор с высокой калорийностью выше, чем у древесной щепы, что может использоваться как энергоресурс.

Энергоэффективность как второй фактор

Кроме генерации, город существенно уменьшил потребление электроэнергии благодаря инвестициям в модернизацию:

Освещение. В Житомире заменили более 18 тысяч ламп на светодиодные, что позволило сократить потребление электроэнергии в сети наружного освещения примерно на 50%.

Водоканал. За кредит Всемирного банка были заменены аварийные трубы, что уменьшило утечки воды и нагрузку на насосное оборудование. В результате потребление электроэнергии водоканалом снизилось примерно на 27%.

Опыт, который следует масштабировать

Игорь Луценко отмечает, что Житомир не один из самых богатых городов Украины, однако демонстрирует эффективный подход к защите критической инфраструктуры от последствий российских атак.

По его словам, ключевым фактором является активная работа с международными партнерами, предоставляющими гранты, льготные кредиты и беспроцентные ссуды. В то же время, он призывает не чрезмерно политизировать тему, отмечая, что на наличие электроэнергии влияет много факторов.

Реклама

Впрочем, опыт Житомира, по его мнению, точно заслуживает подробного изучения и применения в других областях.

Ранее мы писали, что в условиях нестабильной работы энергосистемы и регулярных обесточиваний украинцы должны с двойным вниманием относиться к эксплуатации домашних электроприборов. Узнайте, какие три простых действия сохранят ваше имущество и жизнь.