Житомирский стрелок, обвиняемый в убийстве 7 человек, скончался: детали

По словам родственников, Захаренко долго болел, имел проблемы с сердцем.

Житель Житомирской области Анатолий Захаренко, обвиняемый в убийстве семи человек — бывших участников АТО, нацгвардейцев и волонтера, умер от разрыва аорты.

Об этом сообщает informator.ua.

С 2020 года, пока продолжалось следствие и суд, Захаренко находился под ночным домашним арестом.

Дело попельнянского стрелка: что известно о расстреле бывших АТОвцев на ставку

62-летний Анатолий Захаренко, который был арендатором пруда вблизи села Новоселица Попельнянского района в Житомирской области, весной 2020 года расстрелял семерых гостей, приехавших к нему на отдых и рыбалку.

Погибшие приехали на пруд из Киева. Стрельца задержали. Одному из гостей удалось выжить, он скрылся от стрелка. Правоохранители объявили арендатору ставку о подозрении в совершении умышленного убийства двух и более человек.

Среди причин кровавого расстрела называли несколько версий:

"разборки" из-за вымогательства "дани" за пользование прудом: брат подозреваемого говорит, что копы требовали взятку за пользование прудом

бытовой конфликт на фоне употребления алкоголя: жена подозреваемого говорит, что ее муж имеет вспыльчивый нрав

конфликт из-за идеологических разногласий: будто бы владелец пруда был сторонником России

ссора из-за военной службы: ссора возникла, потому что мужчины воевали, а подозреваемый не пустил детей в армию.

По словам подозреваемого, это была самозащита.

Пока шли следствие и суд обвиняемый постоянно жаловался на плохое самочувствие. По словам родственников, он нуждался в сложной операции, но врачи давали плохие прогнозы.

Известно, что Захаренко скончался в больнице, куда его доставили на обследование.

Захаренко находился под домашним ночным арестом. Сразу после убийства его поместили в СИЗО, там произошло два инфаркта. Летом 2022 из-за состояния здоровья он вышел под круглосуточный домашний арест, который в сентябре заменили на ночной. Приговора за убийство он не получил.

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