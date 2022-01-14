"Житомирскому стрелку", обвиняемому в убийстве участников АТО, стало плохо в суде

Суд был отложен до 17 января.

Во время судебного заседания обвиняемого в убийстве участников АТО в Житомирской области в мае 2020 года Анатолий Захаренко был госпитализирован из-за плохого самочувствия. У мужчины повысилось давление.

Об этом рассказал его адвокат Андрей Шкварко, пишет УНИАН.

По его словам, сторона защиты инициировала проведение повторного допроса экспертов по выводам судмедэкспертиз по поводу погибших.

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"На сегодняшнее заседание пришел один эксперт. Его допрашивали по поводу ранений погибших, несоответствия первичных документов, и тому подобное. Именно во время допроса судмедэксперта Анатолию Захаренко стало плохо, повысилось давление. Судья объявил технический перерыв, а для моего подзащитного вызвали "скорую". Его забрали в больницу, а суд отложили до 17 января. В понедельник снова должен состояться допрос эксперта и рассматриваться мера пресечения", — рассказал он.

Шкварко добавил, что Захаренко является гипертоником, и плохо ему становится не только во время судебных заседаний, но и в СИЗО.

Напомним:

22 мая арендатор местного пруда возле села Новоселица в Житомирской области расстрелял семерых АТОшников.

Подозреваемым в убийстве оказался 58-летний владелец местной водоемы Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 был привлечен к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Основная версия причины конфликта том, что двое мужчин, которые были впервые на рыбалке в этом месте, начали упрекать владельца пруда за то, что он некоторое время жил на территории РФ и не служил в АТО.

Мужчина, которому удалось уцелеть во время массового расстрела в Житомирской области, дал интервью СМИ

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