Жив и здоров: пес Патрон опроверг слухи о своей смерти

В последние недели сетью распространялись слухи о том, что пес-сапер "получил ранения и погиб".

Стало известно, что Патрон – жив и здоров. Более того, он продолжает службу в ГСЧС.

Соответствующая фотография появилась на инстаграм-странице четырехлапого.

"Свежее" фото пса Патрона / Фото: Instagram пса Патрона

"Теперь на твитерян напала болезнь "Патрон умер". Хоть бери и фотографируйся каждый день со свежим выпуском "Бульвар Гордона". Им это приносит ругательства и охват, а мне весь день отписывания "Я жив!", – говорится в сообщении.

Следовательно, в соцсети едва ли не самого известного украинского пса появилось "свежее" фото. Отмечается, что Патрон вместе с пиротехником ГСЧС в очередной раз выполнил свою работу – задачу по разминированию территории.

"Здесь я жив и здоров. Даю лизь нормальным людям. А хайпожеркам не дам", – пошутил хвостик.

Ранее Патрон показал, как играет в шахматы. Кроме того, пес обратился к нашим врагам: "Цугцвангвам, а не Украина".

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