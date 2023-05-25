Жив и здоров: Залужный, которого "похоронили" оккупанты, записал видеообращение

Несмотря на лживые фейки пропаганды РФ, Залужный продолжает выполнять свою работу.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на фейки россиян о якобы своей "смерти" или "ранении" записал короткое видеообращение.

Видео опубликовал офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц". Оно было записано в кабинете Залужного.

"Искренне спасибо всем украинцам. Вместе мы обязательно победим", – заверил главком.

Жив и здоров: Залужный записал видеообращение в ответ на фейки окупантов

Таким образом, Залужный развеял лживые слухи, распространяемые российскими пропагандистами, что он якобы находится в недееспособном состоянии после ранения.

Напомним, российские пропагандистские СМИ писали, что якобы главком ВСУ Валерий Залужный "получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая".

Отметим, что это не первый раз российские пропагандисты сообщают о якобы "гибели" украинских военачальников. В начале мая распространила в Сети фейки о якобы гибели командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ опровергли.

Также руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

Однако Командование Сил территориальной обороны опровергло заявление главаря вагнеровцев.

Впоследствии в ТРО подтвердили, что оккупанты действительно пытались убить Танцюру во время его поездки в Бахмут. К счастью, генерал Танцюра жив и невредим.