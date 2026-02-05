Жив: из российского плена вернулся военный, которого три года считали погибшим (фото, видео)

Обмен пленными 5 февраля / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Во время первого обмена пленниками в Украину вернулся военнослужащий Назар Далецкий — житель села Большой Дорош Куликовской громады Львовского района.

Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете.

С сентября 2022 года защитника считали погибшим. В 2023 году он был похоронен после ошибочного установления личности по результатам ДНК-экспертизы. Только теперь выяснилось, что все это время Назар находился в русском плену.

Назар Далецкий — житель села Великий Дорош Куликовской общины Львовского района / © Владимир Зеленский

В громаде назвали возвращение воина настоящим чудом и поблагодарили всех, кто прилагает усилия для освобождения украинских военных из неволи.

Возвращение военного из плена прокомментировал и глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Он поделился видео первой после длительной разлуки разговора родных с Назаром.

Дата публикации 18:48, 05.02.26 Количество просмотров 2 Из плена вернулся военный, считавшийся погибшим: первый разговор с родными

«Родные ходатайствовали и верили. Сегодня произошло настоящее чудо. Поздравляю Назара, его близких, всех, кто молился и надеялся. Много наполненных лет жизни нашему защитнику!» — написал Козицкий.

Как сообщают в громаде, военный перестал выходить на связь в мае 2022 года, после чего был внесен в списки пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что Назар погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области — в день своего рождения.

Назар Далецкий является участником АТО и с первых дней полномасштабного вторжения вновь стал на защиту Украины. Он проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым. В августе и октябре эту информацию подтвердили еще двое защитников, находившихся вместе с ним в неволе.

Родные воина все это время не теряли надежды и обращались в соответствующие службы.

Дата публикации 16:15, 05.02.26 Количество просмотров 98 Отец узнал о возвращении сына из плена и не сдержал эмоций

Напомним, в рамках нового обмена пленными 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников: воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И тоже с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с начала полномасштабной войны.

Ранее говорилось, что во время переговоров в Абу-Даби представители РФ, Украины и США договорились об обмене 314 пленными.