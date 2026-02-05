- Дата публикации
Жив: из российского плена вернулся военный, которого три года считали погибшим (фото, видео)
Украинский военный, ошибочно идентифицируемый как погибший, вернулся домой во время обмена пленными.
Во время первого обмена пленниками в Украину вернулся военнослужащий Назар Далецкий — житель села Большой Дорош Куликовской громады Львовского района.
Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете.
С сентября 2022 года защитника считали погибшим. В 2023 году он был похоронен после ошибочного установления личности по результатам ДНК-экспертизы. Только теперь выяснилось, что все это время Назар находился в русском плену.
В громаде назвали возвращение воина настоящим чудом и поблагодарили всех, кто прилагает усилия для освобождения украинских военных из неволи.
Возвращение военного из плена прокомментировал и глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
Он поделился видео первой после длительной разлуки разговора родных с Назаром.
«Родные ходатайствовали и верили. Сегодня произошло настоящее чудо. Поздравляю Назара, его близких, всех, кто молился и надеялся. Много наполненных лет жизни нашему защитнику!» — написал Козицкий.
Как сообщают в громаде, военный перестал выходить на связь в мае 2022 года, после чего был внесен в списки пропавших без вести. Впоследствии семье сообщили, что Назар погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области — в день своего рождения.
Назар Далецкий является участником АТО и с первых дней полномасштабного вторжения вновь стал на защиту Украины. Он проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.
В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым. В августе и октябре эту информацию подтвердили еще двое защитников, находившихся вместе с ним в неволе.
Родные воина все это время не теряли надежды и обращались в соответствующие службы.
Напомним, в рамках нового обмена пленными 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников: воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И тоже с защитниками возвращаются гражданские. Большинство было в плену еще с начала полномасштабной войны.
Ранее говорилось, что во время переговоров в Абу-Даби представители РФ, Украины и США договорились об обмене 314 пленными.