Как правильно выбрать пушистую новогоднюю елку: 10 советов, чтобы купить елку к праздникам

Живая новогодняя елка – традиционный символ Нового года. С ее появлением в доме появляется и праздничное настроение. ТСН.ua предлагает простую инструкцию, как выбрать елку на Новый год 2022, чтобы она не осыпалась в первый же день и радовала своим видом на протяжении всех праздников.
Приобрести живую новогоднюю елку можно на специальных ярмарках. Там продаются сертифицированные деревья. Чтобы елка как можно дольше радовала вас своим приятным хвойным запахом и не осыпалась, необходимо обратить внимание на некоторые правила ее выбора.
Правило 1: новогодняя елка: как выбрать и когда лучше покупать
В этом вопросе существует два утверждения. Некоторые считают, что новогоднюю елку купить лучше как можно ближе к дате празднования. Тогда она точно стоит до Старого Нового года. Остальные уверены, что откладывать на потом не стоит. Деревья ведь вырубают еще в начале декабря, а потом они стоят в холоде и без необходимого ухода.
Своя правда есть у каждого из этих вариантов. Но мы рекомендуем все же приобрести новогоднюю елку вспашки. Чем ближе к календарю Новый год 2022, тем меньше будет выбор. Также следует идти за покупкой днем, чтобы хорошо разглядеть дерево.
Правило 2: перед тем как новогоднюю елку купить, нужно измерить помещение
Еще до того, как вы отправитесь на ярмарке и выберете идеальную новогоднюю красавицу, стоит тщательно измерить помещение, где она потом будет у вас стоять. При этом важен диаметр и высота дерева. Не стоит надеяться на свое умение выбирать на глаз. Слишком маленькая елка будет выглядеть некстати, а слишком большая — будет мешать.
Правило 3: определите, есть ли на новогодней елке маркировка
Все сертифицированные деревья отличаются наличием специальной пластмассовой бирки или этикетки, на которых указан штрих-код и индивидуальный номер. Если скачать на смартфон приложение "Ялинка.info", то можно легко определить, было ли это дерево срублено легально. Чтобы проверить, необходимо ввести индивидуальный номер с этикетки. На экране сразу освещается информация о том, где эта новогодняя елка была выращена.
Правило 4: подходящий цвет хвои
Если новогодняя елка была срублена недавно, ее хвоя будет ярко-зеленого цвета. Конечно, здесь могут быть отличия в зависимости от породы дерева, но оттенок должен быть насыщенным и сочным. А вот елок с бурыми или желтыми ветвями лучше избегать. Такой цвет означает, что дерево срублено уже давно и иглы начнут осыпаться практически сразу.
Правило 5: как выбрать пушистую новогоднюю елку, чтобы не осыпались иглы
Попробуйте легонько постучать стволом новогодней елки о землю. Иглы не будут осыпаться, если дерево было срублено сравнительно недавно. Также потрите несколько игл между пальцами. Они должны оставить стойкий аромат смолы.
Правило 6: новогодняя елка должна быть эластичная
Если дерево свежее, то его ветви будут определенное время оставаться эластичными и упругими. Поэтому попробуйте немного согнуть ветку новогодней елки. Берите ту, которая не сломается и сразу выпрямится. Это значит, что дерево только недавно срубили.
Правило 7: как правильно выбрать новогоднюю елку по стволу
Выбирая живую новогоднюю елку внимательно присмотритесь к ее стволу. Он не должен содержать трещин, быть прямым и ровным. Если на срезе виднеется ободок, значит дерево срубили довольно давно. Долго такая новогодняя елка не простоит.
Еще несколько советов, как выбрать живую новогоднюю елку и ухаживать за ней
- Необходимо аккуратно транспортировать дерево. Сразу после покупки живую новогоднюю елку рекомендуется обвязать веревками и накрыть любой тканью. Так дерево можно спокойно донести до дома. Если же добираться будете на машине, тогда лучше поместить новогоднюю елку на крышу автомобиля.
- Не стоит сразу заносить дерево с улицы в теплое помещение. Перепад температур сразу приведет к резкой обсыпке игл. Лучше оставьте новогоднюю елку в подъезде или в коридоре частного дома.
- Чтобы ничего не сломать, рекомендуется вносить елку верхушкой вперед.
- Не стоит ставить живую новогоднюю елку у камина, батареи или другого источника тепла, если вы не хотите, чтобы хвоя осыпалась быстрее.
- Очистите нижнюю часть ствола (несколько сантиметров) от коры.
- Чтобы живая новогодняя елка простояла в помещении как можно дольше, ее следует поместить в емкость с влажным песком. Не забывайте время от времени подливать воду.