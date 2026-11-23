Как правильно выбрать пушистую новогоднюю елку: 10 советов, чтобы купить елку к праздникам

Живая елка на Новый год 2027: как выбрать / © pixabay.com

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Чтобы этого не произошло, перед покупкой следует обратить внимание на свежесть хвои, состояние веток, ствола и корневой системы, если речь идет о дереве в горшке. Также важно проверить документы и специальную маркировку, подтверждающую законность происхождения новогоднего дерева.

Как выбрать живую елку на Новый год 2027, когда лучше за ней покупать и как ухаживать за ней дома — читайте дальше.

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Когда лучше покупать живую елку

Оптимальное время для покупки новогоднего дерева зависит от того, когда вы планируете его установить и сколько хотите сохранить свежесть хвои.

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Если елка нужна к Рождеству, можно приобрести ее за несколько дней до праздника. Если же хотите украсить жилье в начале декабря и оставить дерево до Нового года, стоит заранее позаботиться о правильных условиях хранения.

При выборе обращайте внимание не только на дату покупки, но и на состояние дерева. Даже недавно срезанная елка может быстро потерять свежесть, если до продажи ее длительно хранили в тепле или на солнце.

Покупать новогоднее дерево лучше днем, когда можно хорошо рассмотреть цвет хвои, состояние веток и ствола.

Как выбрать новогоднюю елку / © pixabay.com

Измерьте место, где будет стоять новогоднее дерево

Прежде чем отправляться на елочную ярмарку, определите, где именно будет стоять праздничное дерево.

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Измерьте высоту помещения и ширину свободного пространства. Учитывайте, что к общей высоте елки нужно прибавить высоту подставки и декоративной верхушки.

Также обратите внимание на диаметр нижнего яруса ветвей. Слишком широкая елка может перекрывать проход или мешать открывать дверь.

Если планируете украшать дерево множеством игрушек, оставьте достаточно места для свободного расположения веток.

Проверьте легальность новогодней елки

Покупать живые новогодние деревья следует только на официальных ярмарках и в местах легальной торговли.

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Законно заготовленные елки, сосны и ели должны иметь специальную маркировку. Это может быть пластиковая бирка, самоклеящаяся этикетка со штрихкодом или электронный чип.

На маркировке указан индивидуальный номер, по которому можно проверить происхождение дерева.

Для этого воспользуйтесь онлайн сервисом Государственного агентства лесных ресурсов Украины: open.ukrforest.com. Также можно проверить информацию через сервис yalynka.info.

Важно убедиться, что номер на бирке соответствует информации в электронной базе. Самого наличия этикетки недостаточно, ведь ее могут использовать повторно или подделать.

Не покупайте деревья без маркировки и документов у случайных продавцов. За незаконное приобретение новогоднего дерева может наступать административная ответственность.

Советы и инструкция: как выбрать живую новогоднюю елку

Обратите внимание на цвет хвои

Один из важнейших признаков свежей елки — равномерный цвет хвои.

В зависимости от вида дерева и сорта оттенок может быть от светло- до темно-зеленого, иногда с голубым или серебристым отливом.

Однако на ветвях не должно быть большого количества пожелтевших, побуревших или высохших участков. Это может свидетельствовать о длительном хранении после срезки или ненадлежащих условиях содержания.

Осмотрите дерево со всех сторон, особенно нижние ветки и внутреннюю часть кроны. Там чаще всего заметны первые признаки высыхания.

Убедитесь, что елка не осыпается

Перед покупкой осторожно проведите рукой вдоль нескольких веток. Свежая хвоя должна держаться крепко, а иголочки не должны массово отпадать от легкого прикосновения.

Можно также немного постучаться нижней частью ствола о землю. Если после этого с дерева осыпается много игл, от покупки лучше отказаться.

В то же время одиночные сухие иголочки внутри кроны не всегда свидетельствуют о плохом качестве. Для некоторых хвойных деревьев это естественный процесс.

Проверьте эластичность веток

Еще один признак свежести — упругость веток.

Осторожно согните одну из небольших веточек и отпустите ее. У свежего дерева она должна быть гибкой и возвращаться в исходное положение.

Если ветка легко ломается, трескается или кажется слишком сухой, это может свидетельствовать об обезвоживании дерева.

Не стоит сильно сгибать ветки, ведь даже свежая хвоя может повредиться из-за чрезмерного давления.

Как выбрать новогоднюю елку / © pixabay.com

Осмотрите ствол и срез дерева

Перед покупкой внимательно осмотрите ствол. Он должен быть достаточно крепким, без глубоких трещин, следов гниения и значительных механических повреждений.

Обратите внимание на срез: он не должен иметь признаков гнили или чрезмерного пересыхания.

Если ствол имеет неравномерную толщину, убедитесь в том, что дерево можно надежно закрепить в подставке.

Также заранее проверьте, подходит ли диаметр ствола к вашей елочной подставке.

Какую живую елку лучше выбрать: ель, сосну или пихту

При выборе новогоднего дерева следует учитывать не только внешний вид, но и особенности разных хвойных пород:

Ель. Обладает традиционной конической формой, густыми ветвями и выразительным хвойным ароматом. Ее главный недостаток — в теплом помещении хвоя может быстрее высыхать и осыпаться. Сосна. Отличается более длинными иглами и характерным смолистым ароматом. Обычно имеет более раскидистые ветви, поэтому требует достаточно пространства. При должном уходе может долго сохранять привлекательный вид. Пихта. Имеет мягкую хвою, густые ветки и привлекательную форму. У многих видов пихт иглы дольше остаются на ветках после срезки, поэтому они хорошо подходят для домашнего декора.

Выбирая дерево, учитывайте его размер, густоту кроны, аромат и то, сколько времени оно должно простоять в вашем доме.

Как правильно привезти елку домой

После покупки важно правильно транспортировать дерево, чтобы не повредить ветки.

Предложите продавцу связать крону специальной сеткой или веревкой. Если перевозите елку на автомобиле, надежно закрепите ее, защитив от ветра и механических повреждений.

Не оставляйте дерево надолго в салоне автомобиля с включенным отоплением.

По прибытии домой не стоит сразу заносить елку с мороза в теплую комнату. Дайте ей постепенно адаптироваться к температуре помещения, оставив на время в прохладном месте.

Заносите дерево осторожно, желательно верхушкой вперед, чтобы не обломать ветки.

Как ухаживать за живой елкой, чтобы она дольше не осыпалась

Даже свежее дерево нуждается в правильном уходе. После установки следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Подготовьте ствол. Перед установкой срезанной елки можно обновить нижний срез примерно на 1–2 см, чтобы открыть древесине доступ к воде. Используйте подставку с резервуаром для воды. Ствол должен постоянно контактировать с водой. Регулярно проверяйте ее уровень, потому что дерево может поглощать значительное количество влаги. Не ставьте елку у батарей. Радиаторы, камины, обогреватели и прямые солнечные лучи ускоряют высыхание хвои. Поддерживайте умеренную температуру. В более прохладном помещении дерево обычно дольше сохраняет свежесть. Не используйте сомнительные добавки. Для ухода за срезанной елкой достаточно чистой воды. Добавлять сахар, аспирин или бытовые средства без подтвержденной необходимости не стоит.

Если вы приобрели елку в горшке, правила ухода будут несколько иными. Ее нужно регулярно поливать, не допускать пересыхания земляного кома и держать подальше от отопительных приборов.

Такое дерево не следует надолго оставлять в теплом помещении. После праздников ему нужно постепенно вернуться к более холодным условиям.

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