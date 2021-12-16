Как правильно выбрать пушистую новогоднюю елку: 10 советов, чтобы купить елку к праздникам

Живая новогодняя елка – традиционный символ Нового года. С ее появлением в доме появляется и праздничное настроение. ТСН.ua предлагает простую инструкцию, как выбрать елку на Новый год 2022, чтобы она не осыпалась в первый же день и радовала своим видом на протяжении всех праздников.

Приобрести живую новогоднюю елку можно на специальных ярмарках. Там продаются сертифицированные деревья. Чтобы елка как можно дольше радовала вас своим приятным хвойным запахом и не осыпалась, необходимо обратить внимание на некоторые правила ее выбора.

Правило 1: новогодняя елка: как выбрать и когда лучше покупать

В этом вопросе существует два утверждения. Некоторые считают, что новогоднюю елку купить лучше как можно ближе к дате празднования. Тогда она точно стоит до Старого Нового года. Остальные уверены, что откладывать на потом не стоит. Деревья ведь вырубают еще в начале декабря, а потом они стоят в холоде и без необходимого ухода.

Своя правда есть у каждого из этих вариантов. Но мы рекомендуем все же приобрести новогоднюю елку вспашки. Чем ближе к календарю Новый год 2022, тем меньше будет выбор. Также следует идти за покупкой днем, чтобы хорошо разглядеть дерево.

Как выбрать живую новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась / pixabay.com

Правило 2: перед тем как новогоднюю елку купить, нужно измерить помещение

Еще до того, как вы отправитесь на ярмарке и выберете идеальную новогоднюю красавицу, стоит тщательно измерить помещение, где она потом будет у вас стоять. При этом важен диаметр и высота дерева. Не стоит надеяться на свое умение выбирать на глаз. Слишком маленькая елка будет выглядеть некстати, а слишком большая — будет мешать.

Правило 3: определите, есть ли на новогодней елке маркировка

Все сертифицированные деревья отличаются наличием специальной пластмассовой бирки или этикетки, на которых указан штрих-код и индивидуальный номер. Если скачать на смартфон приложение "Ялинка.info", то можно легко определить, было ли это дерево срублено легально. Чтобы проверить, необходимо ввести индивидуальный номер с этикетки. На экране сразу освещается информация о том, где эта новогодняя елка была выращена.

Советы и инструкция: как выбрать живую новогоднюю елку

Правило 4: подходящий цвет хвои

Если новогодняя елка была срублена недавно, ее хвоя будет ярко-зеленого цвета. Конечно, здесь могут быть отличия в зависимости от породы дерева, но оттенок должен быть насыщенным и сочным. А вот елок с бурыми или желтыми ветвями лучше избегать. Такой цвет означает, что дерево срублено уже давно и иглы начнут осыпаться практически сразу.

Правило 5: как выбрать пушистую новогоднюю елку, чтобы не осыпались иглы

Попробуйте легонько постучать стволом новогодней елки о землю. Иглы не будут осыпаться, если дерево было срублено сравнительно недавно. Также потрите несколько игл между пальцами. Они должны оставить стойкий аромат смолы.

Правило 6: новогодняя елка должна быть эластичная

Если дерево свежее, то его ветви будут определенное время оставаться эластичными и упругими. Поэтому попробуйте немного согнуть ветку новогодней елки. Берите ту, которая не сломается и сразу выпрямится. Это значит, что дерево только недавно срубили.

Как правильно выбрать новогоднюю елку по стволу? Он должен быть ровным и без трещин / pixabay.com

Правило 7: как правильно выбрать новогоднюю елку по стволу

Выбирая живую новогоднюю елку внимательно присмотритесь к ее стволу. Он не должен содержать трещин, быть прямым и ровным. Если на срезе виднеется ободок, значит дерево срубили довольно давно. Долго такая новогодняя елка не простоит.

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