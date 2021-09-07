"Живем в одном подъезде": женщина из Ровно, которую порезали ножом братья-близнецы, рассказала о нападении (видео)

Пострадавшая не может прийти в себя после пережитого и работает с психологом.

В Ровно двое братьев-близнецов напали с ножом на женщину. Один из них нанес ей несколько ножевых ранений в спину. Сейчас пострадавшая приходит в себя после пережитого.

О нападении она рассказала ITV.

Ольга Пичугина — мама двух дочерей. В тот трагический день она отвела одну из них в детсад и возвращалась домой, строя планы на день.

"То, что они меня порезали ножом, я поняла, когда увидела тот нож. Парень держал нож, я увидела глаза и подумала, что они меня, наверное, порезали, но нож был чистый. Я подумала, что они меня просто ручкой ножа ударили. Затем подошел прохожий мужчина, я немного к нему повернулась и увидела лужу крови. Он сказал: "Лежите и не шевелитесь", — рассказывает Ольга.

Видео с камер наблюдения, где ее напали, женщина посмотрела в больнице. До этого нападавших она не знала. Впоследствии выяснилось что она и близнецы живут в одном доме.

"Когда я узнала, что мы из одного подъезда, сказать, что у меня волосы встали дыбом — это ничего не сказать", — говорит Ольга.

По словам медиков, женщине повезло. Она получила несколько колотых ран, но насквозь лезвие не прошло. Впрочем, кроме физических травм у женщины остались психологические, поэтому сейчас женщина занимается с психологом.

Сейчас только одному из братьев вручено подозрение в совершении преступления, другой — проходит как свидетель. В полиции говорят, что дело могут переквалифицировать, если докажут причастность второго брата-близнеца к нападению.

"Они смотрели запрещенные фильмы, где присутствует жестокость, и хотели что-то такого вида испытать сами. Они не объясняли, в отношении кого они хотели это сделать, но то, что они хотели это испытать — это факт", — говорит начальник Ровенского управления полиции Роман Штеба .

Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавший госпитализировали в медучреждение.

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