Живет в усадьбе тещи под Киевом за 7 млн грн: президент "Энергоатома" попал в скандал — расследование

Во время полномасштабного вторжения близкая родственница руководителя госпредприятия приобрела элитную недвижимость, не имея для этого официальных доходов.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин, возглавляющий государственное предприятие от 2020 года, попал в скандал из-за приобретения его 70-летней тещей недвижимости и земли под Киевом почти за 7 млн гривен. Официальных доходов пенсионерки на такое приобретение не хватило бы, а в доме с бассейном теперь живет сам Котин.

Об этом говорится в расследовании "Схема".

В руки журналистов попал договор купли-продажи этой недвижимости от 8 июня 2023 года. Согласно документу, усадьба площадью почти 300 квадратных метров и земля под ней обошлись теще Петра Котина почти в 7 миллионов гривен: 6,5 млн за дом и 350 тысяч за земельный участок.

Имение тещи руководителя "Энергоатома" Петра Котина / Фото: скриншот с видео

Этот двухэтажный дом имеет выход в частное озеро, доступ к которому открыт только для жителей коттеджного городка.

У этого дома журналисты фиксировали служебный Mercedes Котина. Кроме того, его дочь публиковала в соцсетях фото из этой усадьбы, на которых, в частности, видно, что на ее территории обустроили бассейн.

Откуда деньги?

По подсчетам журналистов, официальных доходов тещи Котина, чтобы заплатить за всю эту недвижимость в Киевской области, не хватило бы.

Женщина преимущественно работала на полугосударственных предприятиях, в частности, на Запорожской ТЭС и в 2000-09 годах получила 79 тысяч гривен зарплаты. Сейчас он, вероятно, получает пенсионные выплаты.

У ее мужа, то есть тестя Котина, официальные доходы не превышали 150 000 грн за девять лет.

Жена главы "Энергоатома", дочь упомянутых пенсионеров, тоже не декларировала доходы, позволяющие приобрести эту недвижимость.

Что объясняет Котин

Петр Котин несколько раз избежал попыток журналистов поговорить с ним на тему приобретения его тещей элитной недвижимости. В конце концов, он направил письменный ответ на запрос.

Руководитель госпредприятия назвал несколько источников средств, позволивших его теще приобрести вышеупомянутое имущество. В частности, это, по его словам, сбережение ее семьи "за более чем 50 лет трудовой деятельности"; наличность, принадлежащая ее близким родственникам, доверившим вывезти ее с оккупированных территорий, а также заимствованные средства – в расчете на будущую продажу имущества, находящегося ныне в оккупации.

Президент "Энергоатома" также признал, что "посещает" это имение и сказал, что укажет это в декларации, время подачи которой еще не пришло.

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