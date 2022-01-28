Живот мешал ходить: в Луцке 67-летней женщине удалили гигантскую грыжу и 15 кг кожи и жира (фото)

Живот мешал ходить: в Луцке 67-летней женщине удалили гигантскую грыжу и 15 кг кожи и жира (фото)

Проблему женщина терпела более десяти лет.

В Луцке 67-летней женщине удалили послеоперационную грыжу гигантских размеров, а также более 15 килограммов излишней кожи и жира.

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Об этом сообщила пресс-служба медицинского объединения Луцкой городской территориальной громады.

"В нашу больницу обратилась 67-летняя женщина с жалобами на большой живот, мешавший ей ходить и выполнять гигиенические процедуры. Особенно тяжело было в летний период. Такие неудобства и проблемы женщина терпела более 10 лет", — рассказали в медучреждении.

У пациентки была обнаружена послеоперационная грыжа, которую хирургам пришлось удалить.

"В отделении общей хирургии ей выполнили оперативное вмешательство из-за невправимой вентральной грыжи гигантских размеров с отвисшим животом", — рассказывают в больнице.

фото/Медицинское объединение Луцкой городской территориальной общины

Операция проходила под общим обезболиванием, пациентка уже чувствует себя хорошо.

"Выполнили герниопластику, то есть удалили грыжу и абдоминопластику (пластику живота). Всего удалили более 15 килограммов лишней кожи и жира. Общее состояние больной улучшилось, ее выписали домой, чувствует себя хорошо", — рассказал Александр Федорчук, хирург, который провел операцию.

фото / Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади

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