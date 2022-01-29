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Животное перебегало дорогу: в Днепре из-за черной кошки произошло ДТП (видео)

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Животное перебегало дорогу: в Днепре из-за черной кошки произошло ДТП (видео)

Pexels

Авария произошла на улице Паникахи.

В Шевченковском районе Днепра черная кошка решила пересечь четыре полосы дороги и спровоцировала ДТП. В аварии столкнулись два легковых автомобиля.

Об этом сообщает " Информатор. Днепр ".

Камеры ситуационного центра Днепра зафиксировали как черная кошка перебегает дорогу. Для того чтобы спасти животное, водитель резко затормозил, а вот автомобиль позади не успел остановиться.

Следует отметить, что в результате ДТП пострадавших нет, кошка добралась до противоположной стороны дороги и скрылась.

Напомним:

В Харькове водитель сбил собаку и просто поехал дальше. Увидев, что произошло, на дорогу выбежал прохожий и спас пса.

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