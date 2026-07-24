Животное плакало, когда его хотели сдать на мясо: капелланы спасли переселенку с коровой (видео)

Эвакуация женщины с коровой из Дружковки / © скриншот с видео

Реклама

Украинские капелланы-добровольцы совершили незаурядную спасательную операцию в Донецкой области: они вывезли из-под обстрелов переселенку Татьяну вместе с ее коровой.

Об этом рассказал капеллан Христианской службы спасения Вадим Гейко в Facebook.

Путь сквозь огонь

Судьба Татьяны в полной мере отражает боль многих жителей Востока. Женщина жила в Константиновке, но ее родной дом полностью уничтожили российские снаряды. Тогда она пешком сбежала вместе с коровой в соседнюю Дружковку. Когда война догнала их и там, женщина перебралась на окраину города в надежде на относительную безопасность. Однако вражеские обстрелы не прекращались, и Татьяна была вынуждена обратиться за помощью к волонтерам.

Реклама

Животные тоже умеют плакать

Сначала спасатели предлагали женщине продать животное местным или сдать на мясо, ведь транспортировать такой крупный скот из зоны боевых действий чрезвычайно сложно. Однако история разворачивалась драматично.

«Это все, что у меня есть. Это единственная память о моей прошлой жизни. Я никогда ее не брошу», — категорически ответила Татьяна.

Более того, когда за коровой приехали потенциальные покупатели, животное как будто почувствовало опасность и начало сильно плакать. Увидев слезы своей любимицы, владелица окончательно отказалась от идеи отдавать ее на убой.

Надежда на новую жизнь

Понимая, что для женщины эта корова не просто имущество, а последняя связь с домом, капелланы организовали спецтранспорт. Татьяну вместе с животным успешно эвакуировали в Кировоградскую область, где они находятся в безопасности.

Реклама

«Возможно, кто-нибудь скажет, что эвакуировать корову — это „зашквар“. Но именно этим поступком мы подарили человеку надежду. А пока есть надежда — есть жизнь», — подытожил Вадим Гейко.

Ранее мы писали о том, почему эвакуировать животных из зоны боевых действий становится все труднее и дороже.

Новости партнеров