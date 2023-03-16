Животное скулило от боли на дороге: в Одессе мужчина на внедорожнике переехал собаку и скрылся (фото)

Против водителя Mercedes уже открыли уголовное производство из-за жестокого обращения с животными.

В Одессе мужчина на внедорожнике переехал собаку и скрылся. Бедное животное от нанесенных травм и боли скулило на дороге на весь двор.

В Сети 14 марта появилось ужасное видео.

Жители дома отвезли животное в ветлечебницу, где ей диагностировали перелом тазовых костей, перелом лапы и повреждение внутренних органов.

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Об этом сообщила блогер Лора Григорова в Instagram.

Впереди две сложные операции

Животное должно пережить две операции. В общей сложности на ее лечение нужно 30-40 тысяч гривен. Мужчина, сбивший животное согласился оплатить день лечения, а дальше давать деньги отказался с аргументом "давайте просто новую собаку купим".

"Вечером часть соседей вышла снова с ним говорить, что напишем заявление на него, подадим в суд, опубликуем все в интернете — на что он отвечал, что ему все равно, у него есть адвокат, а оплачивать полностью лечение не будет, после чего под давлением дал еще 4 тысячи гривен и сказал, что больше не даст", — написала блогер.

Девушка добавила, что собачку зовут Чернушка, ей примерно 15-16 лет.

Искалеченная собака скулила от боли на дороге

Зоозащитники UAnimals подали заявление в полицию на мужчину, который переехал собаку.

Также в полицию по этому делу обратится межфракционное объединение "Гуманная страна".

"Внедорожник двигался медленно, поэтому водитель мог видеть собаку, которая была прямо впереди. Наехав на нее, мужчина открыл дверь машины и посмотрел, как собака мучается. Потом проехал немного дальше и подождал пассажирку. Она равнодушно прошла мимо собаки, которая от нанесенных травм и боли скулил на дороге, села в машину и авто выехало со двора. Ни водитель авто, ни его пассажирка не сделали ничего, чтобы помочь искалеченному животному", — отметили в зоозащитной организации.

UAnimals предложили помощь с лекарствами для пострадавшей собаки.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Будем сообщать о ходе дела и просим максимальной огласки. Жестокость к животным недопустима", — подчеркнули зоозащитники.

Возбуждено уголовное производство

В полиции Одесской области сообщили, что уже возбуждено уголовное производство по факту наезда на собаку. Событие квалифицировано как жестокое обращение с животным. Публикацию о том, как водитель автомобиля Mercedes травмировал животное, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы, которая его била и поила водкой, чтобы не скулил.

Правила прогулки с собакой

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