Животные-великаны весом до тонны живут в лесах Волыни: их не было здесь почти 300 лет (фото)

Урочище Болярка в заказнике «Зубр» Автор: Нечипорук Максим Анатольевич / © соцмережі

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В лесах «Цуманской пущи» на Волыни снова обитают настоящие великаны дикой природы весом до одной тонны, почти три века считавшиеся полностью пропавшими в этом крае. Эти гиганты длиной более трех метров свободно бродят по заповедным территориям, а ученые и волонтеры зафиксировали несколько стад, вернувшихся в свою природную среду.

Об этом сообщает «Волынский Фонд».

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История обновления и современное состояние популяции

Речь идет о зубрах — крупнейших млекопитающих Волыни. Для сохранения их популяции в регионе работает общезоологический заказник «Зубр» площадью 5530 гектаров. Когда эти животные были широко распространены в Европе. Однако на Волыни их история прервалась еще в конце XVII века из-за истребительных охот, вырубки лесов, распашки земель и низкой природной плодовитости.

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Возвращать животных в волынские леса начали в XX веке. В 1965 году их реакклиматизировали в Зверевском и Муравищенском лесничествах Цуманского охотничьего хозяйства.

Территория заказника «Зубр» на топографической карте 1926 года / © соцмережі

Сегодня волонтеры совместно со специалистами Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща» обнаружили в лесу два стада примерно по 10 особей в каждом, постоянно перемещаемых по территории. Кроме того, отдельные зубры живут в охотничьем вольере в урочище «Болярка».

Зубры на Волыни / © соцмережі

Особенности диких великанов

Взрослый зубр достигает 3,5 метра в длину и может весить до одной тонны. На шее и груди густая шерсть образует своеобразную гриву, а на подбородке — бороду. Несмотря на свои габариты, животное хорошо приспособлено к жизни в лесной местности: у него слабое зрение, но прекрасно развиты обоняние и слух. Самки обычно держатся небольшими группами, а взрослые самцы обитают отдельно.

Зубры на Волыни / © соцмережі

В заповедном комплексе подчеркивают, что заказник создан не только для хранения зубров. На его территории также охраняют высокопродуктивные дубовые и сосновые леса, а вместе с ними и другие редкие виды растений и животных.

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Мелиоративный канал в заказнике «Зубр» Автор: Нечипорук Максим Анатольевич / © соцмережі

Напомним, обычная семейная прогулка по американскому пляжу в поисках красивых раковин неожиданно обернулась сенсационным открытием останков самого опасного доисторического хищника.

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