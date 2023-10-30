Животным не хватает корма, а крышу приюта сорвал ветер: более 3 тысяч четвероногих на Киевщине нуждаются в срочной помощи

В приюте для бездомных животных "Сириус" на Киевщине, где живет более трех тысяч четвероногих, сильный ветер сорвал часть крыши. Кроме того, животным не хватает корма. Приют имеет долг в размере более миллиона гривен. Вольеры для животных разрушены временем и войной. А старый котел не в состоянии отапливать помещение, поэтому котики зимой могут замерзнуть.

Они очень нуждаются в помощи неравнодушных. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала владелица приюта Екатерина Мезинова.

По словам волонтера, кормом обеспечена лишь маленькая часть животных. Почти три тысячи собак волонтеры пытаются кормить кашей и мясом. Однако на такое количество ее невозможно подготовить заранее: она долго и варится и долго стынет.

Собака Шакира ищет семью/Фото: приют Сириус

"Экструдированного корма нет, мы также не можем его купить. Долги приюта достигают 1 млн грн. Мне уже нечего отдать: вынесла практически все деньги из проданной перед войной трехкомнатной квартиры”, – написала Екатерина Мезинова.

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По ее словам, животных подбрасывают мешками и коробками. В приют постоянно обращаются внутренне перемещенные лица и военные, которые спасли животных. Четвероногих лечат, стерилизуют и пристраивают.

“Скоро морозы, у нас просто замерзнут наши котики, потому что мы не можем найти спонсора для покупки нового котла (150 тыс.), а старый наш не тянет отопление. Мы вынуждены отапливать сейчас хоть как-то кондиционером, а это очень тяжело по финансам, 18 ноября придет страшный счет за электроэнергию. Вольеры настолько разрушены временем и войной, что уже практически их нет, починить их очень сложно. Скоро все три тысячи собак будут бегать просто все вместе. Новые вольеры стоят 40 тысяч каждый. Где их брать, не знаю тоже”, – рассказала волонтер.

Кошка Бюша ищет семью/Фото: приют Сириус

В комментарии сайту ТСН.ua в приюте сообщили, что им необходима любая помощь: и руками, и кормами, и материалами. Также можно помочь животным финансово, важна любая сумма. Сейчас там живет 3100 животных и эта цифра увеличивается. Все они ищут дом.

Связаться с приютом можно в Фейсбуке или по телефону: 093 193 4069.

Реквизиты для помощи животным:

ОО "Приют для животных "Сириус"

Код получателя: 42703881

Название банка: СТОЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Счет получателя: RU433052990000026000016800800

Валюта: UAH

Код Банка (МФО): 305299

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