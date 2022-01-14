Живой факел возле управления полиции: видео попытки самосожжения в Одесской области и его причины

Живой факел возле управления полиции: видео попытки самосожжения в Одесской области и его причины

Фигурант уголовного производства пытался привлечь внимание к "произволу правоохранителей".

В Сети опубликовали видео попытки самосожжения 37-летнего мужчины, который поджег себя возле управления полиции на одной из центральных улиц города Подольска Одесской области.

Снятые очевидцем кадры появились в Telegram-канале "7 канал Одесса".

Как свидетельствует видео, предварительно мужчина облил себя воспламеняющейся жидкостью. Когда огонь вспыхнул, он сильно испугался, с громким криком бегал по улице и пытался сбить с себя пламя. От сильных ожогов его спасла оперативно оказанная помощь охранников с огнетушителями и толстая зимняя одежда, которая выгорела почти полностью.

Видео 21+. Кадры не стоит смотреть уязвимым людям. На видео присутствуют сцены человеческой боли, обнаженного тела.

Как сообщает местное издание, таким радикальным способом этот мужчина пытался привлечь внимание к несправедливому, по его мнению, обвинению в преступлении. Из-за обнаруженной у него учебной гранаты без запала его, якобы, обвинили в незаконном обращении с оружием.

Напомним, ранее в Харькове во время семейной ссоры мужчина пытался сжечь себя заживо.

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