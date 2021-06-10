"Живой и невредимый": в полиции рассказали о состоянии кота, которого до обморока бил в голову "конвоир" из Хмельницкой

Дело о расследовании причастности милиционера к издевательство над животным передали в ГБР.

В одном из телеграмм-каналов Хмельницкой области опубликовали видео, на котором молодой человек со всей силы для видео бьет в голову кота. Местные пользователи соцсетей заявили, что садистом является молодой человек, который работает конвоиром в конвойной службе полиции. Там заявили, что проводят служебную проверку.

О первых результатах расследования сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

"Несколько дней назад в сети интернет было распространено видео, на котором кто-то ударил кота. Видео сопровождалось комментарием о том, что к жестокому обращению с животным причастен работник полиции Хмельницкой области, а само животное в результате удара скончалось. На основании этой информации инспекцией по личному состав ГУНП в Хмельницкой области была проведена проверка, в результате которой удалось установить, что животное, изображенное на видео, живое и невредимое. Поскольку в распространенном материале речь шла о причастности к событию работника полиции, материалы направлены в ГБР для проведения детальной проверки", — говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовали в одном из телеграмм-каналов видно, как молодой человек высадил серого домашнего кота в ошейнике от блох на плоскую поверхность, спокойно гладит животное, а затем неожиданно кулаком бьет коту голову. Пушистик от удара почти теряет сознание, дезориентируется, и не может длительное время пошевелиться. Затем мудчина проверяет, жив ли он и тормошит его.

"Вот вырубил. Ты жив. Встань. Ты что еб***лся", — комментирует голос за кадром.

Подписчиков в Сети возмутил тот факт, что правоохранители указали, что животное "живо и невредимо". Очевиден тот факт, что после такого удара в голову кот потерял по меньшей мере одну из своих "9 жизней".

В каком смысле невредимое? Он ударил животное со всей дури — это невредимое?

Хочется верить, что животное живо.

Могут наши доблестные работники полиции предоставить доказательства того, что кот на видео не поврежден и с ним все в порядке?

Интересно, если бы человеку так же ударить со всей дури в голову, он бы тоже была цел и невредим?

Напомним, что в Хмельницкой области местного полицейского обвиняют в издевательстве над животным. В полиции заявили о проведении служебной проверки.

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