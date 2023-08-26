"Живой щит": россияне возвращают домой эвакуированных жителей на оккупированных территориях

Оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать их как "живой щит".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, деэвакуацию начали жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск. Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях школ.

Фактически, враг воспользовался эвакуацией, чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия.

Напомним, оккупанты хоронят военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Официально оккупанты объясняют размещение военных на территорию школ как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ.

Напомним, кафиры изрядно запаниковали из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму. Они сообщили, что произошло это в западной части полуострова у озера Донузлав.

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