Живой: в Запорожье из-под завалов разрушенного дома достали 22-летнего парня

Атака на Запорожье

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В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов жилого дома 22-летнего парня. Здание разрушило российский удар управляемой авиационной бомбой.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

По его словам, пострадавший жив. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

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"Его жизни пока ничего не угрожает", - отметил Федоров.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, в воскресенье утром, 26 июля, россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате ударов реактивными беспилотниками произошел «прилет» в крупный торговый центр, по данным местных медиа — «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар .

Первые взрывы в городе прогремели около 07:30, а после 10:00 произошли новые взрывы, поскольку атака продолжалась.

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По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, спасатели локализовали пожар и приступили к его тушению.

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