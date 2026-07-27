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Живой: в Запорожье из-под завалов разрушенного дома достали 22-летнего парня
Молодого человека передали медикам — его жизни пока ничего не угрожает.
В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов жилого дома 22-летнего парня. Здание разрушило российский удар управляемой авиационной бомбой.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, пострадавший жив. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
"Его жизни пока ничего не угрожает", - отметил Федоров.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, в воскресенье утром, 26 июля, россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате ударов реактивными беспилотниками произошел «прилет» в крупный торговый центр, по данным местных медиа — «Эпицентр», где вспыхнул масштабный пожар .
Первые взрывы в городе прогремели около 07:30, а после 10:00 произошли новые взрывы, поскольку атака продолжалась.
По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, спасатели локализовали пожар и приступили к его тушению.