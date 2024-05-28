Живы и здоровы: полицейские рассказали о паре, чудом уцелевшей после атаки на "Эпицентр" в Харькове

Правоохранители рассказали о супругах, которым удалось выжить во время удара по "Эпицентру" в Харькове. Так, 67-летний мужчина остался невредимым, а у его 66-летней супруги незначительные травмы.

Об этом пишет МВД Украины.

Как отмечается, 27 мая к следователям пришла супружеская пара. Они рассказали, что в момент российского удара находились в гипермаркете. В момент взрыва люди ничего не услышали, но отовсюду на них посыпалось стекло. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, поэтому супруги получили возможность быстро покинуть помещение.

"В штаб полиции пришли сообщить, чтобы их не искали. Они живы и здоровы", — отметили правоохранители.

Напомним, в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы в гипермаркете "Эпицентр", который кафиры РФ атаковали бомбами 25 мая.

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