Живые елки больше не в моде: почему деревья исчезают с украинского рынка

Новогодняя елка / © iStock

Реклама

Традиция ставить живую елку на Новый год в Украине постепенно уходит в прошлое. Нынешний сезон продемонстрировал очередное падение как со стороны предложения от лесхозов, так и спроса от покупателей. Рынок «сворачивается» пятый год подряд.

Об этом пишет Опендатабот.

В 2025 году Гослесагентство подготовило к реализации 991 тысячу елок. Это на 8% меньше, чем в прошлом году, и более чем вдвое меньше по сравнению с довоенным 2021 годом, когда планировали продать более 2 миллионов деревьев.

Реклама

Однако даже эти уменьшенные объемы оказались слишком большими для нынешнего покупателя.

Спрос падает быстрее предложения:

По состоянию на середину декабря 2025 года продано всего 39,9 тысяч елок.

Это на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Для сравнения масштабов «обвала»: в 2021 году за сезон было реализовано более 445 тысяч деревьев. В прошлом сезоне (2024 год) эта цифра составляла 153,7 тысячи, а нынешние темпы указывают на то, что финальный результат будет еще скромнее.

Где выращивают больше всего праздничных деревьев

Лидерами по заготовке новогодних атрибутов остаются два региона, которые обеспечивают треть всего предложения на рынке:

Реклама

Виннитчина подготовила 187 тысяч елок (19% от общего количества). Житомирщина — 142 тысячи деревьев (14%).

Житомирская область также удерживает первенство по площади земель под выращивание хвойных — под эти нужды отведено 640 гектаров, где произрастает почти 1,9 миллиона деревьев.

Вместе с понижением интереса покупателей, сокращаются и специализированные плантации. Общая площадь, где в Украине выращивают хвойные праздники, составляет 2753,5 гектара. Это на 35% меньше, чем в 2021 году.

В некоторых регионах сокращение выглядит особенно драматично. Например, в Ивано-Франковской области площади уменьшились с 9,6 гектаров в 2021 году до критических 1,7 гектара в 2025-м. Соответственно уменьшается и общий фонд деревьев: с 12,4 миллионов в 2021 году до 7,8 миллионов сейчас.

На фоне уменьшения легального рынка фиксируют и резкий спад незаконных вырубок. Если черные лесорубы не видят спроса, они не уничтожают лес.

Реклама

По состоянию на начало декабря 2025 года зафиксировано только 34 случая незаконной заготовки (треть из них — в Харьковской области). Для сравнения, в прошлом сезоне таких нарушений было почти в десять раз больше — 328 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что следует сделать для того, чтобы живая новогодняя елка дольше радовала свежестью и хорошей формой.