"Живые факелы": украинские пилоты дронов отработали по оккупантам (видео)

Так, пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали феерическую работу по оккупантам. "Железные птички" атаковали солдат армии РФ на Авдеевском направлении.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Украинские пилоты дронов отработали по живой силе врага

"Методическое превращение российских оккупантов, спрятавшихся в куче мусора, в живые факелы", — заметил Бутусов.

Напомним, в ночь на 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое раздавались взрывы и зафиксировали пожары. В результате, по данным крымских телеграм-каналов, погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены.

Читайте также: