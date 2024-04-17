"Живые факелы": украинские пилоты дронов отработали по оккупантам (видео)

Противник продолжает нести потери благодаря нашим бойцам.
Так, пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали феерическую работу по оккупантам. "Железные птички" атаковали солдат армии РФ на Авдеевском направлении.
Об этом написал журналист Юрий Бутусов.
"Методическое превращение российских оккупантов, спрятавшихся в куче мусора, в живые факелы", — заметил Бутусов.
Напомним, в ночь на 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое раздавались взрывы и зафиксировали пожары. В результате, по данным крымских телеграм-каналов, погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены.
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