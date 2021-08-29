"Живые, пока помним": Шмыгаль почтил павших защитников Украины

Премьер возложил цветы к мемориалу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, почтил память павших.
Глава Кабмина возложил цветы к Стене памяти, говорится в его Telegram-канале.
"Склоняет голову перед защитниками, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Живые, пока помним ... Вечная слава героям", — написал глава правительства.
Участие в церемонии памяти погибших защитников Шмыгаль взял с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, цветы к мемориалу в Киеве возложили председатель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Как сообщалось, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство.