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"Жизнь Андрея неустанно таяла": в Днепре медики десять часов спасали раненого военного (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Жизнь Андрея неустанно таяла": в Днепре медики десять часов спасали раненого военного (фото)

Фото: Associated Press

Украинский защитник взорвался на мине.

В Днепре в больнице имени Мечникова десять часов спасли жизнь 28-летнего военного Андрея. Он взорвался на мине. Боец получил много сложных травм и большую кровопотерю.

Об этом рассказал в своем Facebook генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, "жизнь Андрея неустанно таяла", потому что мина взорвалась под ногами и не оставляла шансов.

"Ушиб головного мозга, ранение мягких тканей шеи, рваная рана подчелюстного участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием постороннего тела. Трахеотомия. Все в лавине туманных снов. Самый большой обломок попал в позвоночник, повредив сонную артерию", — рассказал медик.

Во время хирургического вмешательства военному были вшиты все сосуды и раны. Операция прошла успешно, подчеркнул Сергей Рыженко. В настоящее время военный был снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

"Только счастливый блеск слез мамы говорит обо всем, будет жить. Они вдвоем сегодня счастливы…" – добавил медик.

Как сообщалось, цену сдерживания оккупантов в Донецкой области первыми видят в больнице Днепра, где спасают раненых. Медики говорят, что немало военных в тяжелом состоянии, имеют одновременно осколочные и огнестрельные поражения

Фото: Сергей Рыженко. / ©
Фото: Сергей Рыженко.

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Дата публикации
Просмотры
4478
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