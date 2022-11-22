"Жизнь Андрея неустанно таяла": в Днепре медики десять часов спасали раненого военного (фото)

В Днепре в больнице имени Мечникова десять часов спасли жизнь 28-летнего военного Андрея. Он взорвался на мине. Боец получил много сложных травм и большую кровопотерю.

Об этом рассказал в своем Facebook генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, "жизнь Андрея неустанно таяла", потому что мина взорвалась под ногами и не оставляла шансов.

"Ушиб головного мозга, ранение мягких тканей шеи, рваная рана подчелюстного участка, перелом правой гайморовой пазухи с наличием постороннего тела. Трахеотомия. Все в лавине туманных снов. Самый большой обломок попал в позвоночник, повредив сонную артерию", — рассказал медик.

Во время хирургического вмешательства военному были вшиты все сосуды и раны. Операция прошла успешно, подчеркнул Сергей Рыженко. В настоящее время военный был снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

"Только счастливый блеск слез мамы говорит обо всем, будет жить. Они вдвоем сегодня счастливы…" – добавил медик.

Как сообщалось, цену сдерживания оккупантов в Донецкой области первыми видят в больнице Днепра, где спасают раненых. Медики говорят, что немало военных в тяжелом состоянии, имеют одновременно осколочные и огнестрельные поражения

Фото: Сергей Рыженко.

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