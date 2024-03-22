Жизнь на оккупированной территории: в Макеевке подростки нашли отрезанную человеческую руку

Позже нашли и тело мужчины, пропавшего перед Новым годом.

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области подростки нашли отрезанную человеческую руку. Позже так называемая местная полиция обнаружила тело мужчины, пропавшего перед Новым годом.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

В день исчезновения мужчина помогал сестре донести пакеты с продуктами до дома. После чего вышел от родственницы, перестал отвечать на звонки и сообщения, и исчез в неизвестном направлении.

Родные мужчины писали в соцсетях о его исчезновении, а также обратились в так называемую полицию. Однако найти его не удалось.

Напомним, что россияне во время ракетной атаки по Украине промахнулись и ударили ракетой по оккупированной территории.

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