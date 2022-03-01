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"Жизнь не остановить": в укрытии больницы на Волыни родился мальчик (фото)

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"Жизнь не остановить": в укрытии больницы на Волыни родился мальчик (фото)

фото/Нововолынская центральная городская больница

Во время воздушной тревоги на Волыни родился ребенок.

На Волыни в укрытии Нововолынской больницы родился мальчик. Родители малыша – переселенцы из Киева. Малыш родился 28 февраля в 23:15.

"Дети войны. Жизнь не остановить! В укрытиях появляются маленькие украинцы! Знакомьтесь, наш новорожденный защитник — 3 550 г, 55см. Тревожные сирены раздаются по всей Украине, на Волыни также. Но жизнь не прекращается даже во время обстрелов. Желаем малышу мирного неба. Все будет Украина", — говорится в сообщении на странице Нововолынской городской больницы в Facebook.

фото/Нововолынская центральная городская больница / ©
фото/Нововолынская центральная городская больница

Напомним, 28 февраля в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка.

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