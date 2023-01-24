Жизнь оценил в 5 тысяч долларов: чиновник из Полтавщины заказал в ДБР убийство бизнесмена (видео)

Чиновник заказал убийство, но "киллером" оказалось подставное лицо, работающее на ДБР. Так что преступление имитировали, после чего заказчик получил фотографии с "трупом".

Чиновник из Полтавской области после продолжительного конфликта с бизнесменом решил его убить и искал киллера. Но работники ДБР раскрыли его план и приступили к спецоперации, в результате которой сохранили жизнь предпринимателю и задержали заказчика преступления.

Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Работники ДБР установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды. Для того, чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей Бюро", — говорится в сообщении. .

По предварительной информации, местный чиновник одного из районов Полтавщины долго конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ".

Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тыс. долларов. Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями. Залог передал еще в декабре 2022 года, а остальное обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Работники ДБР имитировали убийство, после чего чиновник получил фотографии с "трупом", а также некоторые личные вещи потерпевшего.

В настоящее время чиновнику сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения заказчику и устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Напомним, в Киевской области силовики сымитировали похищение предпринимателя, чтобы задержать заказчика из Донбасса.

Читайте также: