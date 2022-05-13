Жизнь полностью зависит от российских военных: оккупанты запугивают жителей Энергодара

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики производят информационно-психологическое влияние на местных жителей.
Находящиеся под оккупацией жители Энергодара жалуются, что их жизнь полностью зависит от действий военных российской армии. Люди боятся устраивать акции в поддержку Украины, ведь россияне всех запугали во время предыдущих митингов.
Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Вооруженные до зубов оккупанты страны-агрессора постоянно ходят по улицам города. Россияне пристают к тамошним мужчинам, обыскивают их. Некоторых вывозят. Кстати, значительное количество горожан — это работники Запорожской АЭС. Люди сейчас вынуждены работать под бешеным давлением захватчиков.
Сообщается, что в Энергодаре почти закончились медикаменты, а гуманитарная помощь доезжает не всегда.
Как сообщалось, россияне пытаются улучшить тактическое положение в Запорожье: увеличивается контингент военных РФ. В частности, в поселке Михайловка. К слову, когда их привезли на автобусах в школу, захватчики разогнали людей из центра населенного пункта.
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