Жизнь продолжается: на пятый день войны в Киеве поженились медсестра и волонтер

Жизнь продолжается: на пятый день войны в Киеве поженились медсестра и волонтер

Регистрация брака состоялась в больнице.

В Киеве в пятый день войны поженились медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы и волонтер.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко в Facebook, опубликовав фотографии молодых.

Церемония бракосочетания состоялась в больнице. Молодожены были одеты в медицинскую форму.

Коллеги новоиспеченных супругов назвали их свадьбу верой в победу Украины и их оберегом в это сложное время.

"Жизнь продолжается! Именно этими словами я поздравила молодоженов, которые на 5 день войны решили пожениться. Мария – медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы, Дмитрий – IT специалист, волонтер! И они любят друг друга!

И ничего не может изменить их планы, даже война!

Может быть, не о такой свадьбе они мечтали, но сегодняшний день для них стал знаменательным!

Глаза светятся счастьем! И эти глаза ясно знают, что любовь победит Войну! И иначе не может быть, ведь уже завтра Весна.

На свадьбе коллеги: врачи, медсестры, руководитель больницы, у которых тоже светятся глаза! Все они верят в завтрашний день, в наши вооруженные силы, в Президента, в Украину, в ее народ!

Пусть их свадьба будет для них оберегом в это тяжелое время, а для нас станет верой в Победу. Слава Украине! Героям Слава!" – написала Ефименко.