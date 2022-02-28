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Жизнь продолжается: на пятый день войны в Киеве поженились медсестра и волонтер

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Жизнь продолжается: на пятый день войны в Киеве поженились медсестра и волонтер

Регистрация брака состоялась в больнице.

В Киеве в пятый день войны поженились медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы и волонтер.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко в Facebook, опубликовав фотографии молодых.

Церемония бракосочетания состоялась в больнице. Молодожены были одеты в медицинскую форму.

Коллеги новоиспеченных супругов назвали их свадьбу верой в победу Украины и их оберегом в это сложное время.

"Жизнь продолжается! Именно этими словами я поздравила молодоженов, которые на 5 день войны решили пожениться. Мария – медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы, Дмитрий – IT специалист, волонтер! И они любят друг друга!

И ничего не может изменить их планы, даже война!

Может быть, не о такой свадьбе они мечтали, но сегодняшний день для них стал знаменательным!

Глаза светятся счастьем! И эти глаза ясно знают, что любовь победит Войну! И иначе не может быть, ведь уже завтра Весна.

На свадьбе коллеги: врачи, медсестры, руководитель больницы, у которых тоже светятся глаза! Все они верят в завтрашний день, в наши вооруженные силы, в Президента, в Украину, в ее народ!

Пусть их свадьба будет для них оберегом в это тяжелое время, а для нас станет верой в Победу. Слава Украине! Героям Слава!" – написала Ефименко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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