Жизнь продолжается: в Кременчуге в укрытии во время воздушной тревоги женщина родила ребенка (фото)

На свет появилась девочка.

В понедельник, 28 февраля, в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка.

Об этом сообщил городской глава Кременчуга Виталий Малецкий.

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Известно, что родители девочки уехали из Харькова после того, как на город напала РФ. Это четвёртый ребенок в семье. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Несмотря на воздушную тревогу и угрозу воздушного нападения — жизнь продолжается! Сегодня в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка. Ее родители — беженцы из Харькова. Это четвертый ребенок в семье. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Несмотря ни на что — Украина непобедима", — написал Малецкий.