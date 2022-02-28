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Жизнь продолжается: в Кременчуге в укрытии во время воздушной тревоги женщина родила ребенка (фото)

Жизнь продолжается: в Кременчуге в укрытии во время воздушной тревоги женщина родила ребенка (фото)

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Жизнь продолжается: в Кременчуге в укрытии во время воздушной тревоги женщина родила ребенка (фото)

Виталий Малецкий

На свет появилась девочка.

В понедельник, 28 февраля, в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка.

Об этом сообщил городской глава Кременчуга Виталий Малецкий.

Известно, что родители девочки уехали из Харькова после того, как на город напала РФ. Это четвёртый ребенок в семье. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Несмотря на воздушную тревогу и угрозу воздушного нападения — жизнь продолжается! Сегодня в укрытии Кременчугского перинатального центра во время воздушной тревоги родилась девочка. Ее родители — беженцы из Харькова. Это четвертый ребенок в семье. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Несмотря ни на что — Украина непобедима", — написал Малецкий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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