Жизнь продолжается: в Чернобыльской зоне ученые зафиксировали уникальные кадры одичавших коров с телятами (фото)
Во время летней экспедиции ученые зафиксировали уникальные кадры одичавших коров с телятами.
Во время очередного экспедиционного выезда специалисты Чернобыльского заповедника стали свидетелями редкой встречи с дикими животными. Стадо одичавших коров и табун лошадей Пржевальского напомнили о богатстве природы в зоне отчуждения.
Об этом говорится в сообщении в Чернобыльском радиационно-экологичномго биосферном заповеднике в Telegtam.
По словам сотрудников заповедника, 12 массивных коров внимательно оберегали двух почти черных телят, которые значительно подросли за лето. Животные сгруппировались и наблюдали за учеными, пока те пытались посчитать их и сделать кадры для документирования. Затем коровы неожиданно развернулись, быстро преодолели водную преграду и почти мгновенно исчезли среди деревьев, оставив у ученых ощущение неповторимости момента.
Кроме того, во время маршрута экспедиции удалось увидеть табун лошадей Пржевальского в высокой пожелтевшей траве. В этом табуне также родилось трое жеребят, что придало встрече особое очарование.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернобыльская чудасия! В стаде одичавших коров возле ЧАЭС — появился теленок!
