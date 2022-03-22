Жизнь продолжается: в Одесском зоопарке родилось восемь маленьких муфлонов (фото)

Жизнь продолжается: в Одесском зоопарке родилось восемь маленьких муфлонов (фото)

Детеныши чувствуют себя хорошо.

В Одесском зоопарке появилось на свет восемь маленьких муфлонов.

Об этом 22 марта на своей странице в Facebook сообщил зверинец.

"Жизнь продолжается! В Одесском зоопарке появились на свет детеныши муфлонов. Восемь маленьких муфлонов чувствуют себя хорошо и хорошо кормятся", — говорится в сообщении.

Баран аргали, баран дикий, аргали, европейский муфлон (Ovis musimon Linnaeus, 1758, или Ovis ammon musimon) — вид рода баран (Ovis) семейства быковых (Bovidae). Жвачное парнокопытное рогатое животное.

Напомним, ранее стало известно, что в зоопарке Парк XII Месяцев, расположенном в оккупированном россиянами Демиде, родился детеныш зебры. Малыша назвали Зе. Впервые с начала войны появилось пополнение и в зоопарке Николаева. У пары дальневосточных леопардов, удерживаемых в зверинце примерно 10 лет, 8 марта родился малыш.