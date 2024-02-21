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Жизнь развела на 20 лет: военный сделал предложение любимой на вокзале по возвращении с фронта (фото)

Жизнь развела на 20 лет: военный сделал предложение любимой на вокзале по возвращении с фронта (фото)

Трогательная история любви / Фото: Укрзализныця

После тяжелого ранения стопы на фронте мужчине дали отпуск по лечению. Воин решил использовать это время, чтобы сделать предложение своей любимой.

Во Львове на железнодорожном вокзале 42-летний украинский защитник Андрей по возвращении с фронта сделал предложение своей любимой Мирославе.

Об этом передает "Укрзализныця".

"Делимся теплой историей любви. Андрей, наш воин-железнодорожник, признался своей любимой Мирославе по возвращении с фронта. Чувственный момент произошел на главном вокзале Львова, где Андрей сделал предложение перед всеми пассажирами и работниками железной дороги. Мирослава ответила: "Да!", - отметили в пресс-службе УЗ.

Воин-железнодорожник признался в любви своей возлюбленной по возвращении с фронта / © Укрзализныця
Воин-железнодорожник признался в любви своей возлюбленной по возвращении с фронта / Фото: Укрзализныця

Как пишет "УП.Жизнь", влюбленные знакомы уже 20 лет. По разным причинам жизнь развела их на длительное время, но три года назад они снова встретились и стали парой.

Андрей работал монтером колеи на железной дороге. В 2023 году он добровольно присоединился к рядам ВСУ.

После тяжелого ранения стопы на фронте мужчине дали отпуск по лечению. Воин решил использовать это время, чтобы сделать предложение своей любимой.

©
Фото: "Укрзализныця"

Поскольку Мирослава работает на железной дороге, Владимир предложил руку и сердце на вокзале во Львове на глазах у всех пассажиров поезда.

Андрей сейчас ждет протезирования, а после выздоровления хочет вернуться на фронт.

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