Жизнь развела на 20 лет: военный сделал предложение любимой на вокзале по возвращении с фронта (фото)

После тяжелого ранения стопы на фронте мужчине дали отпуск по лечению. Воин решил использовать это время, чтобы сделать предложение своей любимой.

Во Львове на железнодорожном вокзале 42-летний украинский защитник Андрей по возвращении с фронта сделал предложение своей любимой Мирославе.

Об этом передает "Укрзализныця".

"Делимся теплой историей любви. Андрей, наш воин-железнодорожник, признался своей любимой Мирославе по возвращении с фронта. Чувственный момент произошел на главном вокзале Львова, где Андрей сделал предложение перед всеми пассажирами и работниками железной дороги. Мирослава ответила: "Да!", - отметили в пресс-службе УЗ.

Воин-железнодорожник признался в любви своей возлюбленной по возвращении с фронта / Фото: Укрзализныця

Как пишет "УП.Жизнь", влюбленные знакомы уже 20 лет. По разным причинам жизнь развела их на длительное время, но три года назад они снова встретились и стали парой.

Андрей работал монтером колеи на железной дороге. В 2023 году он добровольно присоединился к рядам ВСУ.

После тяжелого ранения стопы на фронте мужчине дали отпуск по лечению. Воин решил использовать это время, чтобы сделать предложение своей любимой.

Фото: "Укрзализныця"

Поскольку Мирослава работает на железной дороге, Владимир предложил руку и сердце на вокзале во Львове на глазах у всех пассажиров поезда.

Андрей сейчас ждет протезирования, а после выздоровления хочет вернуться на фронт.

Railway worker Volodymyr propone marriage to его darling Miroslava po returning from the front. Семейные работы на украинском солнце, когда Volodymyr propsed marriage na stanici v Lviv před all the train passengers pic.twitter.com/x4WnmNT7n7 — Russian railways || Укрзализныця (@Ukrzaliznytsia) February 20, 2024

Ранее мы писали, что спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей.

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