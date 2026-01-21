"Жизнь сосульки": в Тернополе женщина не дает коммунальщикам сбить лед с крыши

В Тернополе жительница отказывается демонтировать ледяную глыбу из-за хайпа в соцсетях / © соцмережі

В Тернополе на одной из улиц возникла опасная ситуация из-за огромной ледяной глыбы на балконе квартиры. Владелец дома по имени Елена категорически отказывается пускать коммунальщиков для ликвидации опасности.

Об этом сообщает местное издание Тернополяны.

Что известно о «жизни сосульки»

По сообщениям СМИ, женщина использует ситуацию для самопиара в соцсетях, освещая «жизнь сосульки».

«К ней неоднократно приходили коммунальщики с просьбой разрешить зайти в ее дом и сбить ледовые наросты. Все разы женщина отказывала. Сейчас Елена активно рассказывает в одной соцсети о „жизни“ сосульки. Спровоцировав такую ситуацию, Елена хочет хайпануть на сосульке и заявила, что хочет баллотироваться сначала в депутаты, а, возможно, и мэры Тернополя. Елена активно обзывает соответствующие службы матом и кричит в трубку. В один из моментов она даже планировала поджечь дом», — отметили в издании.

Как сообщили СМИ, коммунальщики огородили это место для безопасности местных. Им до сих пор не разрешают демонтировать гигантскую сосульку.

Реакция местных властей

В Тернопольском городском совете тоже подтвердили, что из-за отказа жительницы управители дома не могут убрать сосульки с балкона. Такое игнорирование проблемы чревато для жизни прохожих.

«За ликвидацию сосулек в городе отвечают управляющие жилищного фонда и ОСМД. В то же время бывают случаи, когда жители отдельных жилищ не допускают работников коммунальных служб к балконам, с которых необходимо сбивать опасные образования. В частности, угрожающая ситуация наблюдается на улице Гуго Коллонтая, 6. Над одной из квартир сосульки полностью перекрыли балкон», — отметили в горсовете.

Также добавили, из-за такой конструкции крыши сбить сосульку сверху невозможно. К тому же нельзя подъехать автовышкой из-за наличия зеленой зоны. В горсовете отмечают, что единственный правильный и безопасный способ избавиться от сосульки — демонтировать ее с балкона квартиры.

«Жители соседних домов допустили на свои балконы работников обслуживающей компании. Однако угрожающая ситуация остается только над одной квартирой, где женщина в течение нескольких дней отказывается впускать представителей обслуживающей организации, несмотря на неоднократные обращения. При этом опасные сосульки остаются над пешеходной зоной», — отметили в городском совете.

В Тернополе из-за отказа жительницы управители дома не могут убрать сосульки с балкона / © Тернопольский городской совет

Напомним, пока соцсети заполонили видео с киевлянами, которые передвигаются по тротуарам на коньках, город оказался на грани травматологического коллапса.

Ранее сообщалось, что середина зимы встретит украинцев морозами. В ближайшие дни холодная погода удержится, а ночные морозы ударят до -20 градусов.