Жизнь спасли пельмени: удивительная история спасения жителя многоэтажки в Умани

Во время ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области, который произошел на рассвете 28 апреля, одного из жильцов дома спасло то, что он на кухне варил пельмени.

Историю спасения мужчины рассказывает издание "18000".

Он проснулся в 4:20 и пошел варить пельмени. После удара ракетой кроме кухни от квартиры ничего не осталось. На другую часть дома обрушились все поврежденные дома. Все, что осталось от комнат, со стороны, где произошел обвал, это обрывки обоев на внутренней стене, разбросанная одежда и черная куртка, повисшая на железных проводах, словно призрак.

Глава ОСМД Геннадий Товстонос рассказал, что в ту ночь он был дома вместе с женой. Они проснулись от того, что их подбросило на кровати.

Впоследствии ему позвонил по телефону сосед Роман, которого не было в доме при взрыве. Он спрашивал, что с его женой и полуторагодовалым сыном.

"Все было охвачено пламенем, дверь выкрутило взрывной волной. Я кричал: "Алена, Алена, Алена". Потом я увидел небо и понял, что их квартиры нет. Я слышал, что кричали еще люди, поэтому побежал наверх. Увидел, что там все завалено плитами и никто не может выйти", – вспомнил Товстонос.

Ракетная атака России по Умани.

Ночью 28 апреля российская ракета попала в многоэтажное здание в Умани. В результате атаки почти полностью был уничтожен один подъезд – это 27 квартир. Разбор завала длился 35 часов. Россияне убили 23 человека. Среди погибших также пятеро детей : двое мальчиков и три девочки.

В частности, под завалами дома погибла семья из 5 членов. Среди погибших были 10-летняя девочка и 16-летний подросток. Кроме того, ракета унесла жизни их 39-летней мамы, а также бабушки и тети.

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