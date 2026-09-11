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"Жизнь только начиналась": Россия в Сумах убила двух 21-летних студентов — фото
Во время российского удара по торговому центру в Сумах погибли 21-летняя студентка мединститута Таисия Москвина и выпускник СНАУ Максим Максименко.
В результате целенаправленной российской атаки по торгово-развлекательному центру в Сумах погибли студенты Таисия Москвина и Максим Максименко. Жизнь молодых 21-летних людей только начиналась.
Кем были погибшие Таисия и Максим
Девушка училась в мединституте, а юноша был выпускником факультета пищевых технологий местного аграрного университета. Об этом сообщили глава Недригайловской громады Константин Волков и студенческое самоуправление Сумского государственного университета.
«Мы потеряли двух человек, которые были частью студенческого сообщества — Таисию Москвину, студентку медицинского института СумГУ, и Максима Максименко, выпускника факультета пищевых технологий СНАУ. Это трудно принять и невозможно выразить словами ту боль, которую сейчас переживают их родные и близкие», — говорится в сообщении студенческого ректората СумГУ.
Раненый парень пытался спасти любимую и друга
По словам Константина Волкова, погибшая была девушкой его племянника Назара.
«Я много раз видел их вместе — Назар и Тая. Всегда рядом. Вчера российский реактивный „Шахед“ унес ее жизнь. Вместе с ней погиб их друг Максим. Тоже 21 год», — написал чиновник.
Во время удара любимый девушки был рядом. Он сам получил осколочные ранения в шею и живот, однако после этого продолжал помогать друзьям.
«Жизнь только начиналась»: боль от невосполнимой потери
Глава Недригайловской громады подчеркнул, что ему неоднократно приходилось приезжать на места российских ударов и видеть разрушенные дома и потерявших имущество людей. В такие моменты он пытался убедить пострадавших, что важнее всего жизнь, а разрушенное имущество позже можно восстановить.
Торговые центры отстроят, кафе снова откроются, автомобили отремонтируют, а город постепенно вернется к привычной жизни. Люди вернутся на улицы, но уже не те.
«Тая останется в памяти Назара, ее родителей, родных, друзей. Максим — в памяти своих близких. Им было всего по 21 году. Жизнь только начиналась», — говорится в сообщении.
Атака России по ТРЦ в Сумах
Днем 10 сентября российская армия ударила по торгово-развлекательному комплексу в центре Сум.
Накануне вечером РФ прицельно ударила по Сумам — был атакован ТРЦ. Здание разрушилось, там вспыхнул пожар. Загорелись припаркованные рядом автомобили.
Среди погибших в результате вражеского удара по ТРЦ в Сумах — 21-летние парень и девушка. Известно о 20 пострадавших. По данным властей, двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии.