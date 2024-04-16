Жизнь в контейнере: россияне продают "доступное жилье" украинцам с оккупированных территорий (видео)

В рекламе врага предлагается "специальная цена для жителей новых регионов", то есть оккупированных территорий Украины.

Россияне предлагают жителям оккупированных территорий Украины приобрести себе доступное жилье, сделанное из морских металлических контейнеров.

Об этом сведетельствуют реклама и промо-ролики россиян, которыми поделился украинский журналист Денис Казанский.

"Россияне продают "комфортное жилье" для людей с оккупированных территорий Украины – металлические контейнеры", – говорится в сообщении Казанского.

В паблике "РИА Мелитополь" — Барахолка" опубликована реклама такого жилья. В тексте сообщения говорится, что доступное жилье из морских контейнеров — "отличное предложение для тех, кому нужно новое жилье в быстрые сроки. Специальная цена для жителей новых регионов". Заметим, что "новыми регионами" россияне называют оккупированные украинские территории.

Реклама жилья из контейнеров для жителей оккупированных территорий Украины/Скриншот

На одном из рекламных роликов девушка проводит экскурсию по такому "жилому" контейнеру, который больше напоминает торговый киоск. Она уверяет, что квартира утеплена, показывает окно, туалет и розетку.

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К слову, в результате российских обстрелов в оккупированном Мариуполе были повреждены все сети, в том числе канализационные. Местные жители массово жалуются на зловоние и затопление домов, но псевдовласть не реагирует.

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