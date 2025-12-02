Жизнь в оккупированном Крыму сегодня: местная блогерша рассказала о неожиданных трудностях

Крым / © Pixabay

Реклама

Александра Кукшина, живущая на полуострове, рассказала о реалиях жизни во временно оккупированном Крыму.

Личным опытом она поделилась в Instagram.

Девушка записала серию тематических видео, в которых перечисляет трудности, с которыми сталкиваются крымчане. По ее словам, больше всего проблем возникает с логистикой, авиационным транспортом и банковской сферой.

Реклама

«У нас уже четвёртый год не летают самолеты. Для того чтобы выехать с нашего полуострова, нужно либо проехать Крымский мост на машине, либо проехаться поездом», — говорит автор в кадре.

Проблемы с такси и банками

Далее Александра перечисляла сети не работающих там российских магазинов, в частности супермаркет «Пятерочка».

«Даже нет „Яндекс.Такси“. Только три года назад появился Сбербанк. До этого у нас были только местные банки… Некоторые товары к нам Ozon не доставляет, потому что мы живем в Крыму. У нас нет AliExpres с 2014 года. Можно заказать из-за перекупов, когда ты доплачиваешь 10% сверху, или через друзей, которые живут не в Крыму», — добавляет она.

Артисты не приезжают

Также автор отметила, что в некоторых заведениях даже нет терминалов, поэтому рассчитываться приходится по номеру телефона. Кроме того, там не работает TikTok (только с VPN), а большинство артистов отказывается, чтобы не попасть в черные списки.

Реклама

Вместе с тем, по словам блоггерши, названные в честь украинских писателей улицы на полуострове, не переименовываются.

Напомним, 3 июня СБУ совершила успешную атаку на Крымский мост, заменив его опоры с подводной стороны. Для взрыва было использовано более 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В этот же день у переправы раздались повторные взрывы.

Тогда же военный эксперт Антон Михненко заявил, что после ударов Крымский мост больше не может активно использоваться россиянами по железнодорожной и автомобильной логистике. Из-за повреждений и постоянной угрозы атак оккупанты вынуждены опрокидывать технику и оружие паромами, а сам мост выполняет лишь символическую роль.