Жизнь в Польше без украшений: украинка раскрыла реалии жизни в соседней стране

Украинцы в Польше. / © Getty Images

Реклама

Украина и Польша соседствуют с странами, но в повседневной жизни существует немало отличий, а некоторые моменты вызывают удивление или оказываются менее комфортными.

О собственном опыте жизни быт, сервис и привычки в Польше рассказала TikTok-блогерша и мастер маникюра yliya.kovalichuk.

Жизнь в Польше — преимущества

Одним из главных преимуществ в жизни соседней страны украинка назвала культуру поведения водителей на дорогах, потому что пешеходы там чувствуют себя гораздо безопаснее. В свою очередь, добавила она, в Украине до сих пор существуют определенные проблемы.

Реклама

«Достаточно только подойти к пешеходному переходу — автомобили сразу останавливаются. Не нужно ждать, пока проедут все машины, ведь именно водители пропускают пешеходов», — делится опытом женщина.

По ее мнению, еще одна особенность Польши — подход к безопасности детей. К примеру, учащиеся в пятый класс сдают специальный экзамен, а после этого получают официальное разрешение пользоваться велосипедом. По ее словам, это помогает с раннего возраста научить детей ПДД и ответственному поведению на дороге.

Кроме того, обязательным для ребенка, который идет на велосипеде, шлем и «полная амуниция».

Жизнь в Польше — недостатки

В то же время, не все особенности жизни в Польше понравились женщине. В частности, по ее словам, недостатки имеет медицинская система. Украинка рассказала, что иногда получить помощь врачу бывает сложно из-за длительного ожидания приема. По ее словам, случались ситуации, когда она приезжала в больницу с больным ребенком, но была вынуждена часами ждать консультации.

Реклама

По сравнению с украинской системой здравоохранения женщина отмечает, что в подобных случаях в Украине обратиться за помощью и получить необходимую консультацию можно скорее.

Как сообщалось, в Польше граждане Украины столкнулись с массовой приостановкой ежемесячного пособия на детей «800+». В социальных сетях родители пишут о получении официальных уведомлений от Учреждения социального страхования (ZUS) о прекращении ранее назначенных выплат. Ведомство объясняет решение выявленными несоответствиями в реестрах Пограничной службы Польши.

Новости партнеров