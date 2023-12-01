Жизнь военным упростили: Минобороны заявило об изменениях в работе ВЛК

В Минобороны отчитались об изменениях в работе военно-врачебных комиссий. Теперь документы ВВК больше не нужно возить лично.

В Украине разработали изменения в законодательство, позволяющие упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Среди документов, которые будут в системе электронного документооборота:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья),

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения,

постановление ВВК о непригодности к военной службе,

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.

Документы о решении ВВК по отпуску или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит заведение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части – например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.

"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", — отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отметим, что для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

В Минобороны отмечают, если учреждение, в которое обратился военный, не имеет системы электронного документооборота, следует обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщить об этом случае. После поступления такой информации команда специалистов обеспечит указанное заведение доступом к электронному документообороту и наладит его работу.

Напомним, в Украине сокращают сроки прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Следовательно, прохождение медосмотра военнообязанных будет происходить быстрее. Детали читайте в материале ТСН.ua.

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