Жизнь, зависимая от электричества: как во время отключения света спасаются пациенты на аппаратах ИВЛ

Больницы готовят дополнительные места для пациентов пациентов, находящихся дома на различных медицинских аппаратах, питающихся от электроэнергии.

Украинские врачи и их пациенты страдают от отключения света и готовятся к длительным блекаутам.

Что делать, когда каждый вдох зависит от сети, рассказала корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

Выключение электричества в Одессе

"Усы Сальвадора дальше или на медицинском языке: канюли Татьяне нужны, чтобы не задохнуться. Год назад она переболела ководом. С тех пор ее легкие не работают как надо. Рядом с ней всегда или стационарный или переносной кислородные аппараты. Они работают от электросети", — рассказывает журналистка.

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От аккумулятора концентратор может снабжать пациентку кислородом полтора часа. Но когда в Одессе выключают электричество из-за ракетных обстрелов, что означает: его не будет долго, Татьяне помогает одеться мужчина.

Они уносят концентратор в машину. Подключается к автомобильному аккумулятору. Двигатель должен постоянно работать. Так супруги в авто могут вместе ездить в поисках электричества, генератора, или часами сидеть в машине, чтобы Татьяна не задохнулась.

Выключение света в Чернигове

В этом городе пока больше выключали электричество на 6 часов.

"Каждое дыхание Анатолия зависит от аппарата искусственного дыхания. Если выключается электричество у жены Анатолия есть секунды, чтобы переключить аппарат, представьте, когда вы ныряете под воду, сколько у вас времени без воздуха. Если Елена понимает, что быстро не справится, воздух нужно качать вручную", — рассказывает журналистка.

Болезнь прогрессировала 8 лет. Боковой амиотрофический склероз потихоньку привел к полному обездвижению. И каждая минута жизни зависит от двух устройств – разновидностей аппаратов ИВЛ.

Надо обустроить его на открытой лоджии, потому что транспортировка такого больного приводит к ухудшению состояния и в больницу они поедут только в критическом случае.

Для тех уязвимых пациентов чья жизнь зависит от наличия электроэнергии при полном блекауте готовят места в стационарах.

К примеру, Черниговский центр онкологии готовится принимать пациентов даже не по своему профилю.

Генератор меньшей мощности отвечает за паллиативное отделение. Здесь часть оборудования может работать автономно.

Есть возможность все оборудование питать от генератора при длительных отключениях света.

"Самое основное это оксигенатор для подачи кислорода. Оборудование для искусственной вентиляции легких и генератор будет подавать энергию, а также остальные будем минимизировать", — говорит медик.

Из-за постоянного разрушения энергосистемы здесь увеличили количество мест, чтобы при длительном блекауте можно было разместить всех пациентов, жизнь которых зависит от работы специальных аппаратов, а значит и от электроэнергии.

Напомним, в случае продолжительного отключения электроэнергии в Украине приостановят плановые госпитализации и операции в больницах.

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