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- Украина
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Жорин: Государство не готово к количеству ветеранов, которое появляется
Подполковник ВСУ заявил, что Украина не готова к росту числа ветеранов.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подполковник Максим Жорин заявил, что государство не готово к реальному объему работы с ветеранами после войны.
Об этом он написал в своем публичном обращении.
"Очевидный факт, что государство явно не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации - вообще боюсь представить", - сказал Жорин.
Он признал, что на уровне государства и местных властей есть попытки исправить ситуацию — создание служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов, привлечение ветеранов к подготовке населения. Однако серьезной проблемой, по его словам, остается кадровый подход.
"Иногда это вроде бы специально - лишь бы не настоящий ветеран", - заявил Жорин о назначении в ветеранские подразделения.
Он подчеркнул, что вопросы ветеранов должны быть в руках тех, кто принимал участие именно в полномасштабной войне, а не афганцев, миротворцев или представителей общественных организаций, далеких от современного фронта.
"Ветеранские направления – и на государственном, и на местном уровнях – должны быть закреплены за ветеранами этой войны. Которые понимают ситуацию и проблемы", – подчеркнул подполковник.
Ранее мы сообщали, что Дню Независимости в Украине осуществят специальные денежные выплаты для ветеранов, участников боевых действий и пострадавших от войны.