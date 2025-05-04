Жорин: Государство не готово к количеству ветеранов, которое появляется

Максим Жорин.

Реклама

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подполковник Максим Жорин заявил, что государство не готово к реальному объему работы с ветеранами после войны.

Об этом он написал в своем публичном обращении.

"Очевидный факт, что государство явно не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации - вообще боюсь представить", - сказал Жорин.

Реклама

Он признал, что на уровне государства и местных властей есть попытки исправить ситуацию — создание служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов, привлечение ветеранов к подготовке населения. Однако серьезной проблемой, по его словам, остается кадровый подход.

"Иногда это вроде бы специально - лишь бы не настоящий ветеран", - заявил Жорин о назначении в ветеранские подразделения.

Он подчеркнул, что вопросы ветеранов должны быть в руках тех, кто принимал участие именно в полномасштабной войне, а не афганцев, миротворцев или представителей общественных организаций, далеких от современного фронта.

"Ветеранские направления – и на государственном, и на местном уровнях – должны быть закреплены за ветеранами этой войны. Которые понимают ситуацию и проблемы", – подчеркнул подполковник.

Ранее мы сообщали, что Дню Независимости в Украине осуществят специальные денежные выплаты для ветеранов, участников боевых действий и пострадавших от войны.