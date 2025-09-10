Жорин назвал российские дроны в Польше "унижением" и предостерег о дальнейшей опасности

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал залет российских дронов в Польшу «унижением» и предостерег от «смешных» ответных заявлений вместо реальных действий.

Об этом Жорин написал в своем телеграм-канале.

«Российские БПЛА в Польше — это не провокация, а унижение! Показательное, дерзкое, безнаказанное», — говорится в заявлении военного.

Он предостерег, что «смешные заявления в ответ вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса „провокаций“.

По словам Жорина, поляки сейчас похожи на некоторых украинцев, которые мужественно рассказывали с 2014 года: «Вот когда к нам в область, город, район придут — будем еб***ться».

«23 дрона, и такая беспомощность. Что же будет, когда рф запустит 1000?» — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Напомним, в Польше сбивали российские дроны в ночь на 10 сентября, которые залетели на территорию страны НАТО во время массированной атаки по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о 19 вторжениях в воздушное пространство страны в течение ночи. Значительная часть дронов прилетела из Беларуси. Туск также сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба», следует «готовиться к различным сценариям», но причин для паники нет.

Польские СМИ сообщили, что обломки российского дрона упали на жилой дом в Вырыках Люблинского воеводства. Была повреждена крыша и авто.

Впоследствии в МВД страны сообщили, что в Польше нашли еще и обломки ракеты «неустановленного происхождения». Они могут оказаться оборонительной ракетой.