Жорин назвал российские дроны в Польше "унижением" и предостерег о дальнейшей опасности
Максим Жорин предостерег, что Россия будет только наращивать агрессию, если не получит решительного ответа на инцидент с дронами в Польше.
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал залет российских дронов в Польшу «унижением» и предостерег от «смешных» ответных заявлений вместо реальных действий.
Об этом Жорин написал в своем телеграм-канале.
«Российские БПЛА в Польше — это не провокация, а унижение! Показательное, дерзкое, безнаказанное», — говорится в заявлении военного.
Он предостерег, что «смешные заявления в ответ вместо реальных действий приведут лишь к дальнейшим издевательствам и повышению градуса „провокаций“.
По словам Жорина, поляки сейчас похожи на некоторых украинцев, которые мужественно рассказывали с 2014 года: «Вот когда к нам в область, город, район придут — будем еб***ться».
«23 дрона, и такая беспомощность. Что же будет, когда рф запустит 1000?» — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.
Напомним, в Польше сбивали российские дроны в ночь на 10 сентября, которые залетели на территорию страны НАТО во время массированной атаки по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о 19 вторжениях в воздушное пространство страны в течение ночи. Значительная часть дронов прилетела из Беларуси. Туск также сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба», следует «готовиться к различным сценариям», но причин для паники нет.
Польские СМИ сообщили, что обломки российского дрона упали на жилой дом в Вырыках Люблинского воеводства. Была повреждена крыша и авто.
Впоследствии в МВД страны сообщили, что в Польше нашли еще и обломки ракеты «неустановленного происхождения». Они могут оказаться оборонительной ракетой.